Gloria Celeste

Por: Juan Carlos Morales

Presidido por un ex jugador de la institución e hijo de uno de los goleadores más destacados del país, Luis Artime, Belgrano de Córdoba volvió a primera. Lo hizo el domingo frente a Brown de Adrogue luego de 34 partidos con 22 victorias, siete empates y cinco derrotas. Fueron sus vencedores, For Ever del Chaco, Gimnasia de Jujuy, Ferro, Mitre de Santiago del Estero (el único en la provincia mediterránea) y San Martín de Tucumán. Con Alvarado de nuestra ciudad, el “celeste” ganó 1-0.

La fiesta del campeón comenzará el fin de semana próximo cuando reciba a Chacarita Juniors. Lo hará con la dirección técnica de Guillermo Martín Farré , un ex jugador de la institución( volante central que vistió su casaca entre el 2007 y el 2017 y resultó fundamental para mantener la primera y mandar al descenso en el 2011 a River en el propio monumental). Curiosamente en la jornada de la vuelta olímpica en San Nicolás, concretó su sueño el delantero Bordagaray que había descendido con los “millonarios”

Doce de los 22 triunfos fueron por uno a cero, constituyéndose este marcador en el preferido para sumar. Además completó 17 cotejos con el arco invicto. En la actualidad con 73 puntos le lleva 8 unidades a a Instituto .

Los siete que igualaron con Belgrano y tampoco perdieron con el campeón fueron Atlanta (1-1), Temperley(1-1), Madryn (1-1), Estudiantes de Rio Cuarto<(0-0), Quilmes(0-0), Independente Rivadavia (1-1) y Sacachispas(1-1).

Para completar su periplo y retorno a primera, tendrá que jugar dos encuentros más .El último será en Puerto Madryn frente a Brown.