Aldosivi y otra jornada de terror

Primera División – Fecha 21 – Mar del Plata

Por: Juan Carlos Morales / Aldosivi 0 – 3 Central Córdoa SdE.

Perdió por goleada, nada parece salvarlo del descenso y volvió a desilusionar. Panorama negativo para Aldosivi que no tuvo respuestas frente a Central Córdoba de Santiago del Estero que además de ganarle 3-0 (todos los tantos en el segundo periodo) le ganó un encuentro clave en la lucha por mantener la categoría .

Luego de un parcial en cero, se desató la lluvia y la creación de López Muñoz quien resolvió muy bien y con variados ataques, de cabeza primero y de zurda después liquidó el pleito. Enfrente no hubo forma de superar las dificultades para pesar en el área rival. Cuando lo hizo lo sorprendió López Muñoz y tras la desventaja se expuso a la serenidad e inteligencia rival, generando los espacios para ser vulnerado.

El primer tiempo fue insoportable. No hubo una sola jugada de ataque con posibilidades de gol. Aldosivi y Central Córdoba lucharon antes de jugar. Gran esfuerzo físico pero escaso poder creativo. La entrega fue intensa pero todo no pasó de una serie continuada de imprecisiones. De allí que los goleros no vivieron de zozobras. Seguramente que las intenciones de los técnicos, los destacados ex futbolistas Abel Balbo y Villar, eran distintas. Conformes con el esfuerzo pero extrañaron la maniobra organizada y elegante.

Todo cambió en la etapa complementaria. Si bien el portuario consiguió arrimarse a Rigamonti, el visitante encontró justeza en el toque y un jugador desequilibrante:Hernán López Muñoz , autor de los tres goles,dos de ellos de contragolpe.

Con el 0-3 el «tiburón» desesperó y de nada sirvieron los ingresos de Costa Baena y Silva. Por eso en el final, un coro de silbidos despidió al devaluado elenco marplatense que en la continuidad del calendario deberá visitar a Tigre mientras el futuro no es alentador.