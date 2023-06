Reacción y Semana Decisiva

Por: Juan Carlos Morales

Los dos equipos marplatenses que compitieron este fin de semana en los torneos de la A.F.A. sumaron puntos y ahora se vienen para los tres, partidos decisivos para definir chances futuras. En la Primera Nacional los cuadros locales se ubican en el decimocuarto lugar y a cinco puntos del octavo (Ferro y Nueva Chicago). Ambos serán visitantes en la próxima jornada y si no pierden, mantendrán o mejorarán sus posibilidades. Aldosivi, luego de derrotar 3-1 a Gimnasia de Jujuy e interrumpir su mayor serie negativa con tres traspiés, se cruzará en el Chaco con For Ever y Alvarado irá a Mendoza para cotejar con Gimnasia y Esgrima.

También Circulo Deportivo, que sigue último, jugará fuera del Guillermo Trama. Tras igualar allí con Villa Mitre(0-0) se trasladará a Tandil para medirse con Ramón Santamarina que es el cuarto del grupo con siete puntos más. Se recuerda que en el Federal, avanzan los cuatro primeros de la zona. El cruce será el miércoles venidero.

Como se puede apreciar lo que ocurrirá en las jornadas que siguen pueden determinar el futuro. No se permiten más baches .El más complicado es el de Otamendi que no tiene opciones si quiere mantener ilusiones para clasificar.

Repasando el rendimiento del»Tiburón» y el «Torito» ,se advierte una notoria irregularidad. Alvarado totaliza seis derrotas y Aldosivi, nueve. Los puntos del primero(24) son producto de 5 victorias y 9 empates ; en tanto que los del Puerto con 22 son la suma de 6 éxitos y 4 paridades.

Círculo no puede salir del pozo. Apenas reunió 14 unidades con 4 halagos, y 2 encuentros igualados con 9 caídas.