Montenegro ratificó sus ideas en DeporTEA

«Mar del Plata siempre fue la ciudad del no y mi intención es que sea la ciudad del sí»

Guillermo Montenegro, el intendente de la ciudad de Mar del Plata visitó en la mañana del jueves el Instituto Superior DeporTEA, donde realizó una conferencia de prensa y respondió las inquietudes de los estudiantes de periodismo.

Definitivamente la ciudad esta desconcertada con el insólito reciente error por parte de la Secretaria de Cultura, el intendente ya había aclarado sobre la nueva medida de unificar el ente de cultura con el ente de turismo y lo volvió a recalcar, haciéndo énfasis en que será beneficioso para una mejor eficacia en el gasto del presupuesto y una mejor coordinación al tomas decisiones.

Montenegro junto a Juan Carlos Morales, Director de DeporTEA Mar del Plata

«Mi mayor deficiencia en el cargo fueron los arreglos de las calles», así expresó Montenegro al responder sobre el estado de las veredas y el pavimento de la ciudad. Dijo también que constantemente visita la periferia de Mar del Plata y afirma que se debe seguir trabajando para mejorar el asfalto, pero, también aclaró, que no es una tarea fácil porque «se necesitan 180.000.000 millones de dólares para arreglar todo el pavimento, es equivalente a tres presupuesto anuales completos«. Además nombró que al asumir se encontró con trabajos no terminados por las ex intendencias de Gustavo Pulti y Carlos Fernando Arroyo, por lo que tuvo que derivar dinero a la finalización de estos y relentizó las mejoras que tenia previstas.

Sobre la tasa de desempleo dijo que: «El estado no tiene que generar puestos de trabajo, el estado tiene que garantizar las condiciones para que el sector privado de laburo«.

Con respecto al turismo, aclaró algunas dudas sobre lo que será la temporada 2023/24 y expresó «Mar del Plata siempre fue la ciudad del no y mi intención es que sea la ciudad del sí«, con esto, hizo referencia a la presencia de nuevos espectáculos que brindaran a la ciudad un crecimiento económico y turístico, dio como ejemplos la realización del Enduro (segundo año consecutivo), del Maxi Básquet y de la llegada de nuevas empresas al parque industrial. Agregó también que está en sus planes que el próximo año, donde se cumple el aniversario 150 de la ciudad, planea que haya un gran espectáculo en cada mes del año.

Otra de las dudas que respondió fue sobre el estado del Estadio José María Minella, estructura que fue construida en 1978 y desde allí no se ha gastado dinero para su remodelación y el día de hoy se encuentra con problemas de luminarias y con peligro de derrumbe en algunas zonas. El intendente dejó en claro que lamentablemente no está en la lista de sus prioridades, ya que, prefiere dedicar su atención a las necesidades de los vecinos. También recalcó que el estadio es municipal y no provincial, como lo son el de San Luis o el de Santiago del Estero, esto significa que el dinero debe salir únicamente del municipio y no de toda la provincia, lo que resultaría mas fácil el proceso. De todas maneras expresó que «se necesita de una buena productora que asesore y sepa llevar a cabo un arreglo de un estadio para 40.000 personas, creo que la AFA seria la indicada». Por ultimo, no dejó pasar la oportunidad para aclarar que el Parque de Deportes, lugar donde reside el estadio, si ha recibido mantenimiento como lo fue el arreglo de la cancha de bochas, la pista de atletismo o los vestuarios para el sector de tenis, sin contar el embellecimiento general del parque.

Para finalizar mostró su despreocupación de cara a las elecciones generales y expresó que hay que seguir trabajando para lograr el mayor bienestar posible para los marplatenses. Se les recuerda que en las elecciones PASO, celebradas el pasado 13 de agosto, Guillermo Montenegro, representando a Juntos por el Cambio lideró la votación, reuniendo un 39.89% , le siguen de cerca Fernanda Raverta, de Encuentro Marplatense con 31,22% y por debajo, el contador Rolando Demaio, de La Libertad Avanza con un 21.79%.

Noticia redactada por Lautaro Cisilino (1° Año de DeporTEA MdP)