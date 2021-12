Cuestionario DeporTEA – Vilma Baragiola

La concejala y Presidenta del bloque UCR, contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal.

Por: Celeste Avila – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

La concejal y Presidenta del bloque UCR marplatense y batánense, Vilma Rosana Baragiola, respondió al Cuestionario Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló sobre su vida privada, sus miedos, sus sueños frustrados, su cábala o amuleto de la suerte; experiencias paranormales, cómo se imagina la muerte y con quién compartiría un fin de semana.

¿Fuera de tu profesión qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Tener agencias de viajes y conocer el mundo.

2. ¿Con qué tres personas compartirías un fin de semana?

Mis dos hijos: Luna y Matías y mi amigo de la infancia, Gonzalo.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

No miro TV desde octubre de 2020. Libros, todos los que hablen de historia Argentina.

4. ¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

Una rosa seca que saqué de la Corona de flores de un amigo/hermano de la vida que falleció.

5. ¿Tu lugar en el mundo es…?

Rio de Janeiro.

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

No suelo pensar en nada especifico.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Desconozco si hay un más allá. Estuve al borde de la muerte y sé que hay que disfrutar la vida.

8. ¿Le tengo fobia a…?

A los reptiles.

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

No pienso en la muerte, sé que puede suceder en cualquier momento, por lo pronto, trato de vivir todo lo que puedo.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Sí, he tenido presencias cuando estuve 22 días en terapia intensiva. Vi a mi padre mirándome parado al lado de mi cama y desapareció cuando me puse bien y ya no corría el riesgo de morir. También, siento a mi lado la presencia de una energía que me protege y sé que es Dios, por ahí algunos dudan, pero yo tengo claro que existe.