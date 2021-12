Cuestionario DeporTEA – Diego «El Ruso» Rodríguez

El jugador de fútbol contestó preguntas sobre su vida personal, miedos, la muerte y actividad paranormal.

Por Gastón Aren – 2° Año DeporTEA Mar del Plata

Diego “El Ruso” Rodriguez, jugador de fútbol, respondió al Cuestionario Deportea realizado por estudiantes de Teoría y Práctica de la Comunicación II y habló de su vida privada, sus miedos, sus sueños frustradas y que haría luego de dejar el deporte sus experiencias paranormales/cómo se imagina su muerte/con quiénes se iría de fin de semana.

¿Fuera de tu profesión qué otra cosa serías o te gustaría ser?

Me gustaría involucrarme más en hacer cosas para ayudar a la gente más necesitada. (Quizá cuando deje de jugar lo haga)

2. ¿Con que tres personas compartirías un fin de semana ?

Con mi mujer y mis viejos.

3. ¿Qué serie, película o libro es tu favorito?

Tengo varios libros preferidos, pero me quedo con “el hombre en busca de sentido” de Victor Frank. Película: en busca de la felicidad. Serie: Homeland

4. ¿Alguna cábala o amuleto de la suerte?

No tengo ninguna específica. Pero si soy muy rutinario. Me gusta hacer lo que me sienta cómodo antes de un evento importante.

5.. ¿Tu lugar en el mundo es…?

Sin dudas, Mar del Plata

6. ¿Qué pensás antes de dormir?

Trato de pensar en algo lindo que posiblemente suceda al día siguiente.

7. ¿Qué creés que hay en el más allá?

Creo es la pregunta que nos hacemos todos.

8. ¿Le tengo fobia a….?

A las ratas

9. ¿Pensaste alguna vez en tu muerte? ¿Cómo sería?

Trato de no pensar en eso realmente, no es algo que me agrade.

10. ¿Creés en lo paranormal? ¿Tuviste alguna experiencia?

Solo una vez, jugando al juego de la copa en la pensión de independiente.