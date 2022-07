Otra Noche Negra de Aldosivi

Primera División – Fecha 8 – Mar del Plata

Por: Juan Carlos Morales / Aldosivi 0 – 1 Atlético Tucumán

Una derrota más dura que la observada en el marcador (0-1) sufrió Aldosivi frente a Atlético Tucumán. Con otra floja actuación , y de local en el Minella, prolongó su racha negativa que lo ubica en una incómoda y peligrosa posición en el torneo. No obstante las variantes de los 45 minutos finales , el portuario no cambió la historia. Si bien mejoró, siguió soportando las llegadas rivales y pasó el golero Devecchi a ser la figura principal con temerarias intervenciones. Aquella rafaga de fútbol y goles del primer tiempo con Defensa y Justicia, no se repitió. Impreciso y carente de potencia ofensiva, hoy cayó sin atenuantes. Y solo la falta de concreción «albiceleste» evitó una conquista más amplia.

El primer tiempo fue del cuadro visitante. Desde el minuto 0 hasta el final. Con buen tratamiento de pelota, dominio absoluto del medio campo y extensión ofensiva por las puntas, preferentemente por la izquierda donde se destacó Raúl Ruiz Rodríguez, autor del único gol de la etapa con medido remate de derecha al entrar al área e invalidando el intento del arquero Devecchi.

El «tiburón» no inquietó a Lampe. Su gestión fue opaca y el 0-1 fue un buen resultado teniendo en cuenta la diferencia entre los dos.Inclusive analizando el proceso del periodo podemos decir que el ganador parcial no aprovechó la supremacía para asegurar el tanteador . Salvo la labor de Valentini y por momentos Kociubinski- esta noche arrancó de defensor central- no hubo buenas respuestas.

Para el arranque del complemento, Leandro Somoza modificó el esquema de su escuadra en la búsqueda de una reacción. el ex Estudiantes pasó a la posición de Cerro e ingresó Laquidain en el fondo, en tanto Tomás Martinez se incorporó como refuerzo ofensivo por su homónimo . Fue a él que pareció que le cometieron penal en el arranque de la etapa. Enseguida vino una jugada polémica cuando el juez, a instancias del VAR anuló lo que hubiera sido el segundo gol (Rius) a pase de Rodríguez, para los tucumanos. La máxima autoridad decidió sancionar una mano en el inicio de la maniobra tras un perfecto contragolpe . Luego los de Pusineri no sólo justificaron el halago, sino que crearon situaciones claras que le permitieron ganar y continuar invictos.