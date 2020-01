VIRALISADOS POR FEDERICO MOURA Y MARIO SERRA

ABBEY ROAD y Terra Bistro presenta VIRALISADOS el sábado 1 de Febrero a las 21:30hs



Anticipadas en: La casa de las Guitarras (Belgrano 3420 – MDP), Conex Tienda Urbana (San Martín 3263 – MDP), Espacio BPM (Guemes 3096 MDP – Abierto los Domingos)

Manhattan Instrumentos Musicales (Chacabuco 87 – Tandil)

Adn Music Necochea (Calle 61 N° 2813 – Necochea)

Viralisados recorre los grandes éxitos de lo que fue Virus, la banda que rompió el tabú del pop en nuestro país. Pero la propuesta trasciende el tributo y ya impone una nueva opción dentro del rock nacional.

Liderada por Mario Serra, baterista original de Virus, y Federico Moura el sobrino de los Moura, son una apuesta transgresora que promete y mucho.

El 17 de junio del 2017, debutarían, con entradas agotadas, en el ND Teatro de Capital Federal, con la participación especial de Ricardo Serra, ex guitarrista de Virus. Este éxito, los llevaría a repetir otro Sold out en

dicha sala, ante 600 espectadores en el mes de noviembre, culminando así, un año repleto de expectativas.