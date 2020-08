Varios gremios y Arquitectos repudiaron las nuevas medidas en la ciudad

La vuelta a Fase 3 no fue bienvenida por comerciantes locales

A sólo 5 días de haber habilitado los gimnasios en la ciudad, este sábado deberán cerrar por el decreto del intendente Montenegro de volver a fase 3 de la cuarentena en la ciudad.

La medida de cerrar comercios y actividades fue fuertemente repudiada por los propietarios e los establecimientos, quienes debieron invertir en protocolo especial por la pandemia y ahora deben volver a cerrar.

«Desde el municipio nos prometieron que si abríamos sería muy difícil que volvamos a cerrar» confesó un empresario de un gimnasio el cual cobró la cuota mensual a sus clientes y ahora debe reembolsar el dinero que fue utilizado para pagar deudas y elementos de protocolo.

Por su parte el Consejo Directivo del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5, a través de su presidente, Martín Carrasco se refirió al retroceso de Mar del Plata a la fase 3 y su implicancia en el sector de la construcción ante la prohibición de la continuidad de obras privadas.

“Tal como lo habíamos manifestado anteriormente, consideramos que en términos profesionales, detener la actividad es altamente perjudicial para el sector y la actividad”, manifestó.

Asimismo señaló: “creemos que la actividad de la construcción NO tiene o tiene MUY BAJO riesgo de contagio, y hasta el momento en los poco más de 100 días desde que volvimos a las obras en Mar del Plata no hemos tenido situaciones alarmantes respecto de contagios.

Parar a los sectores productivos, no sólo no va a evitar que haya contagios o casos, sino que también dañará en algunos casos irremediablemente la fuente de subsistencia de muchas familias”, aseguró.