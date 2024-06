¿UNIDAD O EGOS? ESA ES LA CUESTIÓN

En pleno auge de uno de los movimientos políticos más grandes del país, y en plena presidencia de Juan Domingo Perón, se creó “La Marcha Peronista” que en una de sus estrofas se entona el verso: “Todos unidos triunfaremos” pero, ¿qué pasa cuándo están todos distanciados?

Luego de una de las elecciones más dolorosas que le tocaron enfrentar al peronismo, en donde perdió por casi 11 puntos contra el extravagante y polémico pero en fin, Presidente de la Nación, Javier Milei, este movimiento sigue en el mismo punto de partida desde el fatídico 19 de noviembre o hasta incluso peor con muchos casilleros retrocedidos, sin un líder que lleve la bandera de Perón y Evita para comandar a una masa con hambre de volver a ser el partido político con más representatividad de la República Argentina, pero lejos se ubica de resolver cuestiones internas y de poner las cartas sobre la mesa.

Para encontrar un punto de quiebre donde el asunto se empezó a poner tenso, fue cuando Cristina Fernández de Kirchner no pudo resistirse a la hora de su figura como vicepresidenta y quiso ahondar en las decisiones del que era su elegido para la fórmula presidencial y quien resultó ser el presidente electo en 2019, Alberto Fernández, pero había un detalle no menor. Ella no era la presidenta, es por eso que publicó una carta en octubre del año 2020, con motivo de los 10 años sin la presencia de Néstor Kirchner y a un año del triunfo electoral en donde parecía que el peronismo había renacido de entre las cenizas, en ella se refirió a los “funcionarios que no funcionan” y a los “desaciertos” en lo que fue una muy mala gestión de la economía.

Asimismo, Diego García, actual concejal de Unión por la Patria en el partido de General Pueyrredon y mano derecha de Fernanda Raverta, se refirió a las diferencias que se atraviesan en el peronismo y expresó que lo que se viene y lo que se vive hoy en día “es muy grave”, y se necesita que todos los dirigentes de todas las agrupaciones y espacios políticos que conforman el peronismo estén cercano a la gente para construir la alternativa al 2027.

Por otra parte detalló que la situación es parecida a lo que sucedió en 2015 con la derrota frente a Mauricio Macri y con un partido político totalmente roto en donde Sergio Massa se distanció y acompañó el cambio en ese momento, pero con la salvedad de que “la provincia de Buenos Aires es gobernada por el peronismo y tiene un gran desafío a construir para las próximas elecciones generales”. García no dejó pasar la oportunidad de referirse a las legislativas que tendrán protagonismo el año que viene, donde se lo vio desanimado con esta situación ya que si siguen en caminos totalmente opuestos, los resultados seguirán con saldo negativo.

Si tuviéramos que buscar un componente totalmente fuerte y que a veces se toman el atrevimiento de tomar decisiones o poner a sus militantes sobre la mesa para que presionen en ciertos aspectos, es “La Cámpora” que en ciertos sectores del peronismo están mirados de reojo pero son los mimados de Cristina. Un militante de la organización con seccional en CABA se lo notó preocupado al hablar de esta problemática.

¿Cómo ves a los dirigentes del peronismo hoy en día?

-Hay muchos que se la pasan paveando, diciendo que ellos tienen la verdad del peronismo, pero al fin y al cabo no hacen nada, como por ejemplo distintos políticos que hoy en día ofician de panelistas.

De igual manera, también se refirió al hecho de que el peronismo perdió ese lazo con la gente ya que los dirigentes no se encargaron de fortalecerlo como se debía. Asimismo agregó que: “El peronismo se construye desde la calle, en la búsqueda de estrategias para que el vecino del barrio pueda vivir mejor y no creo en la forma de construir mediáticamente desde los grandes medios de comunicación”. Por otro lado destacó el principio de unión que hubo contra la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei pero que todavía falta mucho para volver a ser el partido del pueblo.

El peronismo es un partido completamente histórico con casi 80 años desde el hecho en el cual Juan Domingo Peron fue detenido por un golpe de Estado militar, pero una multitud colmó la Plaza de Mayo en la cual generó una mística que nadie ostenta en la política argentina hasta el día de hoy. El peronismo es una historia que debe ser aprendida y contada, por esa justa razón, Mabel Pasos, profesora de historia recibida en la UNMDP no dudó en destacar la vigencia de este partido tan añejo que a lo largo de toda su historia, tuvo muchísimas internas pero también grandes actores que permitieron que el partido siga vigente después de tantos años

Por otra parte agregó: “Hoy en el peronismo hay muchas facciones, muchos intereses y también hay distintas líneas como por ejemplo el kirchnerismo que para mi criterio tienen las ideas más parecidas a la que tenía Juan Domingo Perón en su época. Después tenemos a Guillermo Moreno que últimamente está en un auge de su imagen, con el espacio que le dan los medios y su peronismo es en ciertos aspectos inclinado a la derecha. Este movimiento es tan amplio que obviamente se generan estos choques”.

Hugo del Carril, el cantautor de la famosa “Marcha Peronista” tenía mucha razón en la frase: “Todos unidos triunfaremos”, pero nadie recalcó el hecho de que pasaría si el movimiento se agrietaba. Uno podría pensar que este movimiento separado nunca tendrá un rumbo definido y perderá elecciones que lo dejaran marcado en la historia política reciente. Caer en las elecciones es importante, pero perder al pueblo es mucho peor.

Por: Nicolás Caristina/ Periodismo Gráfico III