UN NEGOCIO MILLONARIO QUE YA NO SERÁ DEL MUNICIPIO

El estacionamiento medido en Mar del Plata quedará en manos de los privados y la polémica crece. ¿A quién beneficia esta medida?

En una sesión tensa por la sensibilidad del tema, la presencia de empleados municipales y las discusiones entre concejales, la ordenanza que proponía la privatización del servicio de estacionamiento medido fue aprobada gracias a los votos del oficialismo y de los ediles de La Libertad Avanza.

No hay dudas de que las licitaciones del municipio siempre generan controversia. Cuando el Ejecutivo propone que los privados se hagan cargo de cierto proyecto o área, siempre va a haber un beneficiario y gente que salga perjudicada. En muchos casos, es necesario ya que si no fuera por la presencia de empresarios, las cosas no cambiarían nunca y los proyectos quedarían sólo en eso: proyectos. Sin embargo, en este caso, todo parece indicar que la privatización del sistema de estacionamiento medido será para engordar los bolsillos de unos pocos y no el del Municipio de General Pueyrredon.

Si lo medimos en números, en algún momento este sistema llegó a ser la segunda fuente de recaudación de la ciudad. Además, estos ingresos son propios del municipio, es decir, no provienen de provincia o de nación, por lo que resulta bastante extraña la idea de concesionar el sistema.

Sin embargo, los concejales del interbloque de Juntos, conformado por Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, alegan que la concesión permitirá una “modernización y mejora del sistema que está obsoleto” pero, la realidad, es que esto lo podría llevar a cabo el municipio tranquilamente.

Cuando se comenzó con el sistema de estacionamiento medido, existían unas tarjetas en soporte papel que uno debía comprar en ciertos puntos de ventas. Con los años, el sistema se modernizó a tal punto de tener una aplicación en el celular que prácticamente no genera costos de mantenimiento. Si en algún momento se dio este cambio, ¿por qué no puede hacerse una nueva actualización y a la vez seguir con la totalidad de la recaudación?

Asimismo, aún no fue definido el monto que recibirá la ciudad. Cuando se abra la licitación, el oferente hará una oferta de un porcentaje para el municipio, que se estableció que debe ser mayor a 450.000 horas cuatrimestrales. Actualmente una hora de estacionamiento medido tiene un valor de $190, que multiplicado por 450.000 nos da un total de más de 85 millones de pesos. Ese número quedaría en “La Feliz” mientras que, el resto, iría al bolsillo de unos pocos pero lo realmente impactante es que hoy se recaudan más de 5 millones de horas al año.

Además, en el proyecto se habla de establecer un plan gradual de ampliación de zonas donde se calcula un aumento mayor al 100% de cantidad de plazas de estacionamiento. Actualmente, existen 3818 plazas distribuidas en la zona que va de la avenida Colón a la calle 25 de mayo y de España a la calle Buenos Aires. Dicha ampliación podría llevar a que haya 8500 plazas, que podrían ubicarse en nuevas áreas comerciales como las de la calle San Juan, Güemes o Constitución, por lo que la recaudación sería mucho mayor.

Todos estos números indican que los principales beneficiarios de este proyecto son nada más y nada menos que los empresarios y que los marplatenses y batanenses son los principales damnificados.

Por: Lautaro Farias/Materia Periodismo Gráfico III