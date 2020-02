Hoy martes 18 de febrero a las 23 será la última función «De el Monstruo era yo», espectáculo unipersonal protagonizado por el actor Pablo Micozzi.

La cita es en la sala la Bodega del complejo Auditorium.

Esta obra aborda temas como la intolerancia, el egoísmo, la vanidad, el entretenimiento y el consumo como metáforas de las nuevas formas de esclavitud.

Mikozzi hará desfilar a sus personajes con monólogos acídos, entre ellos el feto que no quiere nacer, la poeta que no quiere envejecer, el zombie que solo vive para y por el celúlar, el hombre de dos caras y el tierno abuelito que en realidad es un viejo verde, entre otros.

Utilizando técnicas de bufón y stand up «El monstruo era yo «, no propone reírnos de lo terrorífico vuelto normal, de la deshumanización de las personas al aceptar los nuevos valores en la era de la posverdad.

La dirección está a cargo de Javier Pomposiello.