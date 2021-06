Tensión con los gastronómicos que no acatarán las prohibiciones

Empresarios del sector gastronómico advirtieron que no acatarán las condiciones de la fase 2 y que desde hoy habilitarán sus locales como en fase 3: hasta las 23, con clientes adentro y aforo reducido.

Representantes del sector adelantaron que abrirán las puertas de los locales para recibir clientes.

Según expresaron, hay cierta uniformidad en el criterio y la gran mayoría no acatará las medidas de prohibición.

La fase 2 sólo permite desarrollar la actividad con delivery, take away, mientras que para recibir clientes únicamente se permitirán mesas afuera. “Es inviable en esta época del año”, señalaron.

“Ayudamos hasta el 30 (ayer) y no podemos hacerlo más. No hay más hilo en el carretel. La postura no es sólo de la gastronomía sino de toda la ciudad que decidió salir a trabajar“, explicó el empresario del sector, Juan Rodríguez.

Según dijo, permitirán el ingreso de clientes con un aforo del 40% mientras que los locales permanecerán abiertos hasta las 23, como lo hacían antes del inicio del confinamiento decretado por el Gobierno nacional.

Uno de los empresarios gastronómicos de la calle Alvarado también confirmó la apertura. “Somos muchos los que vamos a abrir porque ya no podemos aguantar más cerrados”, afirmó.

En tanto, responsables de los bares también adelantaron que funcionarán en la misma línea que los gastronómicos por lo que abrirán sus puertas y permitirán el ingreso de clientes.

Donde por el momento no habrá apertura es en los boliches ubicados en la zona de Playa Grande.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata ya había advertido que a partir de hoy abrirían sus puertas.

“Sosteniendo el empleo, protocolos y aforos, medidas que nos han permitido demostrar que no hubo registros de contagios, proponemos control y severa sanción a quien no cumpla con los protocolos aprobados”, señalaron en un comunicado y agregaron que la importante caída de los ingresos hace “imposible cumplir con las obligaciones salariales y financieras, y se suman las dificultades para acceder al financiamiento para capital de trabajo”.

“Necesitamos certidumbre. Estamos agobiados de cumplir con las fases que nos hicieron retroceder a todos. Basta de discursos vacíos y promesas incumplidas. Basta de cambiar las condiciones que habilitan o no a trabajar”, remarcaron.

Por su parte, desde la Cámara Marplatense de Gimnasios, Natatorios y Centros Deportivos no adelantaron cuál será la postura ante el nuevo escenario.