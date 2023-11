Taylor inolvidable

Por Jeremías Torres – Estudiante de 1° año en la carrera de Periodismo del Instituto Superior DeporTEA Mar del Plata.

La cantante estadounidense se presentó el pasado sábado 11 de noviembre en el Mas Monumental y volvió a los escenarios de River Plate luego de posponer el show del viernes 10 para el domingo 12, en el marco de su gira mundial The Eras Tour, donde tocó las canciones más emblemáticas de toda su carrera.

La espera valió la pena. Más de 70 mil personas de distintas nacionalidades dijeron presente en el estadio riverplatense, con outfits únicos basados en las distintas etapas de Taylor Swift y, obviamente, con los friendships bracelets (pulseras de la amistad) que tanto caracterizan a los swifties. A las 16, las puertas del estadio se abrieron y luego de tanto tiempo de hacer fila los fanáticos pisaron el Mas Monumental, con ansias de ver a su artista favorita.

Taylor Swift fue la estrella de la noche; sin embargo, el primer show comenzó a las 19 en punto, cuando el cantante argentino, Louta, interpretó sus melodías más conocidas, como «Quereme» y junto a la artista Blair le regalaron al público «Ayer te vi», hit que tiene con Zoe Gotusso, y «Uacho», canción que compuso con Marilina Bertoldi. Posterior al show realizado por el artista de nuestro país, 19.40 Sabrina Carpenter salió a los escenarios con un vestido rosa, muy al estilo «Barbie» e hizo sonar canciones como «Feather», «Nonsense», «Read your mind», «Vicious», entre otras y una de las peculiaridades que ocurrieron en el acto fue la interpretación acústica que hizo del hit de la banda sueca ABBA, «Dancing Queen», y con todo el amor que le demostró el público argentino, la oriunda de Pensilvania dijo adiós y le dejó lugar a Taylor Swift

Ahora sí, tanto tiempo de espera acabó y Taylor Swift, alrededor de las 20.45 abrió el segundo show del The Eras Tour en Argentina con «Miss Americana and The Heartbreak Prince» y con la era Lover, seguida de Fearless y Evermore. Luego, comenzó la era más negra de la artistas, Reputation, con canciones como «… Are You Ready?», «Don’t Blame It» y «Look What You Made Me Do», entre otras; y posteriormente, siguió con Speak Now con «Enchanted» y «Long Live» y un vestido violeta, en alusión al color carcterístico al álbum, similar a la de una quinciañera. La era Red fue la siguiente y salió a los escenarios con el típico sombrero y la remera con la frase «A lot going on at the moment» y continuó con Folklore y en medio de las canciones recibió ovaciones con cánticos como «Taylor, Taylor, Taylor» u «Olé, Olé, Olé, Olé Taylor Taylor», lo que hizo que se sorprendiera tanto que tuvo que sacarse los audífonos porque no podía creer ese sentimiento tan profundo y de tanta admiración hacia ella, y dijo: «I love you when you Olé Olé Olé», lo que causó que fuese tendencia en X y una tremenda revolución en el Mas Monumental.

Llegó la hora del pop y 1989 hizo presencia en el estadio y brilló con «Shake It Off», «Blank Space» y «Bad Blood», entre otras. Posteriormente, las canciones sorpresas que interpretó fueron «Is It Over Now», lanzada el pasado 27 de octubre en «1989 Taylor’s Version» que forma parte del «From The Vault» del álbum, mixeada con «Out Of The Woods», perteneciente al original de dicho disco; mientras que con una base de piano, tocó «End Game», del álbum Reputation, y el Mas Monumental irradió felicidad y estalló de gritos.

Y para finalizar, su último álbum, Midnights, cerró el show, y «Karma» fue la canción elegida para concretar el espectáculo y un momento que impresionó a los presentes fue el cambio en la letra cuando en vez de decir «Karma is the guy on the screen, coming straight home to me» que pertence a la letra original, la intercambió por «Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me», debido a la presencia de su novio, Travis Kelce, jugador de los Kansas Chiefs de la NFL. De esta manera, y con papelitos en el aire, con todos los bailarines y ella en el escenario, finalizó la segunda noche del The Eras Tour en Argentina, la cual ni ella ni las 70 mil almas van a olvidar.

