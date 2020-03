Solidaridad y rock con la Resaca

Se presentará el viernes 6 de marzo a las 19.30hs en Cheverry bar de fabrica (Av. Libertad 6050) a beneficio del comedor infantil «ángel Sofia»

En esta oportunidad, no se cobrará entrada pero si una colaboración para el Comedor Angel Sofia que no pudieron conseguir útiles escolares para empezar el ciclo escolar.

El comedor ángel Sofia, esta situado en el barrio libertad de nuestra ciudad, proporciona merienda y viandas a mas de 80 personas, en su mayoría niños desde recién nacidos hasta los 18 años y a algunos adultos de bajos recursos. En el comedor no solo se les da alimento, si no también asilo y contención, al igual que herramientas para su desarrollo como, clases particulares, charlas motivacionales e ideas para cambiar su realidad y que el día de mañana estos niños sean personas de bien.

Por eso en esta oportunidad juntaremos útiles para que puedan ir a el colegio, desarrollarse a nivel educativo. Necesitamos, cualquier útil o mochila, no hace falta que sea nuevo, solo que este en buenas condiciones.

Tráelos el día del show y nosotros seremos los encargados de llevarle las cosas a el comedor y así lograr que cada niño pueda tener lo imprescindible para poder llevar adelante el ciclo electivo