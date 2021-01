Shitstem y Emi Martos 333 se presentan en el América Libre

Este sábado a las 21 se llevará adelante el ciclo “Las pibas quieren rock” con la actuación en vivo de Shitstem, Emi Martos 333 y Malena GC. Las entradas deben reservarse previamente a través de las redes sociales del espacio. Por otro lado, el viernes a las 21, Yván Herrera se presentará en vivo junto a grandes artistas de la escena local.

El escenario principal del Centro Cultural América Libre recibirá, este sábado a las 21, a dos jóvenes artistas que sacuden la escena marplatense. Shitstem y Emi Martos 333 presentarán sus canciones en el ciclo “Las pibas quieren rock” junto a Malena GC, que realizará un espectáculo de visuales para complementar la jornada.

En los últimos años, el trap y rap han crecido significativamente en la ciudad de la mano de un colectivo de artistas nuevos. Shitstem y Emi Martos 333 son parte de ese movimiento independiente que trae aire fresco y la posibilidad de abordar las problemáticas sociales desde nuevas perspectivas.

Ambas artistas escriben sus propias canciones y cantan sobre bases que combinan diversos estilos, que van del tango hasta la electrónica. Shitstem acaba de lanzar “HWGA” (Here We Go Again), una canción íntima en donde abre las puertas a sus demonios internos y relata la lucha diaria que conlleva padecer un trastorno de salud mental.

Las entradas deben reservarse previamente a través de las redes sociales del Centro Cultural América Libre. Todas actividades de la temporada de verano cuentan con capacidad limitada de espectadores y estrictos protocolos de prevención sanitaria.

Viernes de copla y encuentro

El viernes desde las 21, el músico Yvan Herrera también realizará un show en el espacio de San Martín y 20 de septiembre. Participarán de la noche Lorena Salomón, Cata Pelizza, Seba Gómez, Nico Mancini y Santiago Aragón.

Yván Herrera nació en Loreto, Santiago del Estero. Se inició en el camino de la música a los 16 años, cuando participaba de actos escolares y fiestas familiares. Luego formó parte de diferentes grupos folclóricos donde ejecutaba la guitarra de nylon. Hace algunos años, luego de estudiar profesorado de música, lanzó su carrera solista.