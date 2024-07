SEQUITO ARROGANTE A BENEFICIO EN EL COLON

La banda marplatense Séquito Arrogante, con su ya reconocido estilo rock/pop stone melódico, se presentará el domingo 21 de julio a las 21 hs en el Teatro Colón (H. Yrigoyen 1665).

El show será totalmente gratuito y la forma de acceder al mismo es con un alimento, ropa o juguetes que se presentarán al ingresar al teatro y será a beneficio del Comedor Munay de Chapadmalal, organizado por la ONG Inclusión Solidaria.

Séquito Arrogante es una Banda de rock integrada por Mariano Hernandorena, Charly Fiore, Leo Morales, Diego Zamorano y Lea Blandi. La misma, se originó en mar del plata, en el año 2003. Originalmente como una banda tributo a The Rolling Stones y, luego, comenzó a escribir sus propias canciones como los trabajos de estudio y videos.

Plantados firmemente en el clásico rock/pop stone melódico, ese que persiste a través del tiempo guardando calle, sensualidad, desesperación y desolación. La temática de la banda, junto con su sonido, no escapan de eso: rock sensual desesperado y desolado, nada de supuestos compromisos , sino apologías de vida o de barrio.

El grupo cuenta con 6 discos de estudio, acompañados de mucho trabajo audiovisual, en el que destacan el video en 360 grados de “Y si es rock and roll?” (Presentado en el festival de cine de MDP), el video animado de “yo a la suerte” o “muchos estados” que fue realizado en muchas locaciones diversas.

Se puede encontrar el material completo de Séquito Arrogante en plataformas como Spotify o YouTube.