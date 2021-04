Rodríguez Larreta pidió una reunión urgente con el presidente: «es inentendible que el Presidente no dialogue»

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindará una conferencia de prensa para anunciar qué medidas que adoptará la Ciudad de Buenos Aires en base a las nuevas restricciones sanitarias. En el día de ayer, circuló un Decreto de Necesidad y Urgencia donde el mandatario declaraba la «máxima esencialidad» de las clases presenciales y se espera que responda si acatara o no los nuevos lineamientos del ejecutivo nacional que informó anoche el presidente Alberto Fernández.

De la conferencia participarán el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

Las frases más importantes del jefe de Gobierno porteño:

«Estamos viviendo una pandemia que pone en juego nuestra salud, la educación de nuestos hijos y nuestro bienestar integral»

«Tomamos la decisión de afrontar la pandemia con tranparencia, compromiso y diálogo»

«Elegimos poner el bienestar de la gente adelante de la política»

«Sostuvimos siempre la cordinacion con Provincia y Nacion. El dialogo y el consenso son el mejor camino para la seguridad de la gente».

«Este dialogo es mas importante cuando estamos en desacuerdo»

«Esta forma de trabajo ayer se rompio. El gobierno nacional tomo medidas sin consultarnos»

«Se rompió una forma de trabajo. Siempre tuvimos predisposiciòon para buscar acuerdos.

«Es inentendible que el presidente no hable con el jefe de gobierno y los gobernados».

«Estamos muy preocupados. La ultima semana los contagios aumenron de 1900 a 2600»

«Las camas publicas al 53% de su potencial»

A esta altura de la pandemia, sabemos que las medidas que se toman llevan 10 o 12 dias para impactar

Todavia no paso una semana y ya quieren tirar or la borda todo lo que consensuamos

Las decisiones las tomamos en base a datos, no en base a anecdotas o fotos

Este problema no se resuleve tomando decisiones intempestivas

Sumamos 1500 rastreadores que van casa por casa buscando a contagiados y contactos estrechos para aislarlos

Reprogramamos las operaciones menos urgentes para destinar las camas al covid

Hicimos 3 millones de testeos. Eso es lo que hay uqe hacer. No se resulve esto con medidas inconsultas.

En la ciudad de buenos aires ya vacunamos el 90 por ciento de trabajadores de salud, 2l 99 de los mayores de 80 años.

El gobierno nacional esta tonando medidas mas restrictivas porque no cumpluomcon el plan de vacunación y las vacunas que prometipo

Ahora que no pueden cumplir, cambio la estrategia

La vacunación la concentraba el gobierno nacional, las compra y la provee.

Vamos a hacer todo lo posible para conseguir vacunas y dárselas al país

Esta semana nos contactamos y es muy dificl hacerlo, vamos a seguir ahciendo el esfuerzo. Nunca vamos a haver política con las vacunas

No fuinos consultados por las medidas. Nuestra posición hubiera sido esperar 10 dias para esperar el ciclo de contagios y evaluar la evidencia.

Lo que rechazamos totalmente es toda participación del ejercit, de las fuerza sfederales en las calle de la ciudad. Esto no esta coordinado.

La ciudad es tan autonoma como el resto de la pcias. Vamos a hacer todo lo que este a nuestro alcance para legitimar esa autonomía

Estamos en desacuerdo de suspender las clases presenciales. Sabemos las consecuencias de las escuelas cerradas.15 mil chicos abandonaron las escuelas

Si los chicos no están en la escuela ¿donde van a estar?

Un informe del gobierno naciona muestra que en el 85 porciento son las mujeres las que se encargarn de los chicos.

La decisión del gobierno nacional es totalmente inadecuada

No hay razones sanitarias para justificar la no presencialidad

En la educación cada dia cuenta

Mi convicion es que los chicos y las chicas los lunes van a estar en las aulas y vamos a hacer todo lo que este a uestro alcance para que eso suceda

Le pido al Presidente reunirnos hoy mismo y hacer todo lo posible para garantizar los chicos en las aulas