Tarde pero inevitable. Hoy se oficializará la decisión de suspender el fútbol. La medida, resuelta en todo el continente, era previsible. No hubo reacción inmediata de Futbolistas Argentinos Agremiados y debido a la presión de River ( que no se presentó en la primera fecha) se aceleró la medida de los jugadores de no disputar partidos.

Los verdaderos protagonistas del juego se dieron cuenta que ellos aportaban todo: su capacidad y los riesgos. El coronavirus ya había cancelado encuentros de la Champions League, ligas europeas y eliminatorias. La decisión, hasta el 31 de marzo, era fundamental e imprescindible.

Ya hoy no se realizará el match por la Copa Argentina entre Independiente y Villa Mitre de Bahía Blanca. Y de esta manera se impedirá la programación a puertas cerradas, donde los planteles estaban expuestos al roce y los festejos. Lo más logico, acorde con otras medidas, era parar. Y si bien la decisión «millonaria» ignoró lo resuelto por su superior (Asociación del Fútbol Argentino) se ajustó a la cruda realidad. Y a partir de su actitud, reaccionaron colegas y llegaron a la conclusión que no se podía seguir.

Todo esto pone de manifiesto las debilidades de los encargados de cuidar los intereses de los futbolistas. No hubo respuesta rápida de Agremiados (Sergio Marchi, su conductor ) y si bien aceptaron disposiciones superiores, no priorizaron las consecuencias para sus afiliados.Aparte de cualquier posición politica, River tenía razón .