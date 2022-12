Revista Anual de DeporTEA

Presentaron la Revista: «Ambiente a Medias» trabajo final anual de los entudiantes de tercer año en la materia periodismo gráfico en el Instituto Superior DeporTEA Mar del Plata.

La Editorial fue escrita por el profesor de la materia Juan Salas:

La distopía parece estar por cumplirse: el mundo finalmente colapsa y nosotros seguimos en él. El calentamiento global no es más un rumor, sucede. Los mares son contaminados y saqueados; incendios devastadores arrasan con hectáreas que llevarán generaciones para recuperarse, y animales pierden su hábitat mientras políticos miran al costado y debaten leyes y presupuestos que no alcanzan, que ya no sirven.

Al final, para destruir el mundo, no hacía falta una tercera guerra mundial nuclear ni una nueva pandemia, solo miles de millones de descuidados, desalmados, desinteresados. En definitiva, solo teníamos que ser demasiado humanos y egoístas como para preocuparnos por el mundo.

Parece tan abstracto, tan lejano esto de preocuparse por el mundo. Tan imposible. ¿Y qué puede hacer uno para salvar el mundo? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Qué puede hacer el periodismo? Tal vez nada. Tal vez todo.

El periodismo que se necesita no puede darse el lujo de mirar al costado cuando el medioambiente arde. El periodismo de este siglo XXI no puede ignorar los desastres ambientales, el sufrimiento de los animales, la timba de los espacios públicos, la falta de políticas y de leyes contra el atropello ambiental.

Pero, entonces, ¿qué puede hacer el periodismo ante esta crisis global? Informar, preguntar, tejer redes de contactos y alumbrar donde solo hay oscuridad. Y la oscuridad será absoluta si no empezamos a discutir lo que sucede con el mundo, lo que hacemos con el mundo.

Tal vez la distopía igual se cumpla y el mundo finalmente colapse. Pero tal vez no, tal vez haya otras opciones. Escribir esta revista y proponer discutir el desastre ambiental desde Mar del Plata hacia el mundo puede ser una de ellas.

Para ver la revista completa entrar a: https://issuu.com/mailmarpla/docs/revista_periodismo_grafico_iii_11-12-2022