“PURPLE NIGHTS” vuelve a “TEATRIZ” 45th Aniversario “BURN”

Como lo hizo el pasado 16 de noviembre “Purple Nights” volverá a presentar y festejar el 45th Aniversario del disco “Burn” interpretándolo por única vez de principio a fin.

La cita será el jueves 9 de noviembre a las 21.30 hs en TEATRIZ (Diag. Pueyrredón y Bolivar)

Canciones emblemáticas como “Mistreated” , “Lay Down Stay Down”, “Might just Take your life” o el mismisimo “Burn” que da nombre al disco, seran parte del repertorio, donde también se sumaran algunos de los mas grandes éxitos de la reconocida y aun vigente banda británica “Deep Purple”, que data sus inicios en el año 1969 y quienes, al día de hoy, aun continúan realizando conciertos alrededor del mundo, para sorpresa de pocos….y para oídos de muchos!

Cabe destacar que para este concierto tan especial, contarán con “IGNACIO RODRIGUEZ”, (Vocalista y Guitarrista de la banda Argentina “Azeroth”) como invitado.

“PURPLE NIGHTS”, está integrado por:

Alejandro Suarez: Guitarra

Nicolás Echiverry: Voz

Ignacio Subiros: Órgano Hammond y Piano.

Adolfo Galli: Batería

Leandro Blandi: Bajo y coros.