Punto de Oro

Primera División – Fecha 15 – La Plata

Por: Juan Carlos Morales / Gimnasia LP 0 – 0 Aldosivi

En su mejor versión, Aldosivi logró merecidamente un punto en La Plata al igualar 0-0 con Gimnasia. Con gran poder de lucha y peso ofensivo transitó un juego intenso , dispuso de opciones para ganarlo y se mostró firme en defensa y con la solvencia del zaguero central Valentini alivió la tarea del arquero Devecchi que se impuso en el duelo con Soldano.En su afán por mantener la categoría, el «tiburón» volvió a sumar, en tanto su oponente no obstante conservar el segundo lugar en el certamen ahora se encuentra a 3 puntos del lider Atlético Tucumán.

El trámite ,con dominio alternado, mostró a dos conjuntos dispuestos a no dar ventajas e intentar el ataque. El «Lobo» evidenció mayor riesgo cuando utilizó a sus extremos, mientras el elenco marplatense se apoyó en la buena gestión de los Martínez (Tomas y Gino) como respaldos al oficio de Cauteruccio.

Ambos contaron con opciones para llevarse las tres unidades, pero no alcanzaron la precisión para llegar a la red. Inclusive sobre el final el que estuvo más cerca fue el visitante. En especial cuando el uruguayo Silva (había entrado por su compatriota Cauteruccio) no pudo dominar en el área, libre para enfrentar a Rey.

El saldo favorece al portuario. Jugó en el bosque, iba como punto , lo hizo en un estadio colmado y ansioso y terminó siendo banca. Ante la impotencia y desesperación del cuadro de Néstor Gorosito sacó pecho y celebró un resultado positivo. Ahora vendrá otro examen riguroso como es ser huésped de Unión de Santa Fe. Claro que concurrirá con otro espíritu. Recuperó fe y con la moral alta y mayor convicción afrontará la prueba. Sin duda , la de esta noche fue la tarea más solvente de la escuadra de Leandro Somoza.