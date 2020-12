Presa en mi ciudad

Calles vacías, hospitales saturados. La desolación de una localidad que pasó de la temporada estival a un desierto sin rumbo. Una crónica sobre Villa Gesell en pandemia.

por Martina Migliorisi

Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo.

Escribir un libro, plantar un árbol, lavar tus manos.

Escribir un libro, lavar tus manos, usar barbijo.

Lavar tus manos, usar barbijo, respetar la distancia social.

Las playas vacías en pleno mes de marzo.

Hace ocho meses que no importa qué proyectos teníamos ni qué viajes soñábamos. Hace ocho meses que ya no importa qué día es.

En un parpadeo, el mundo se desmoronó.

26 de mayo: Lavar tus manos, usar barbijo, inicio de la purga anual.

Todo cuanto ocurriría ese martes desencadenaría desgracias. En lo que parecía un martes más, el caso de un residente geselino ingresado al hospital municipal, a causa de un golpe, se convertiría en el primer infectado reportado en la ciudad.

A pesar de la falta de síntomas, el personal médico se alertó al notar un alto grado de confusión en el paciente, que a sus 78 años bien podría parecer natural pero que, de todas formas, fue suficiente para examinarlo.

Las malas noticias no tardarían en llegar.

Por decisión del municipio, la libre circulación sucumbiría, de ahí en más, a las 15.30: media hora después del alarido que el cuartel de bomberos emitiría. Y día tras día, de lunes a lunes, Villa Gesell, que parecía no poder regalar imagen más desoladora que la de un invierno convencional, enmudeció.

Cual presxs disfrutando un rayo de sol entre barrotes, el momento de hacer las compras era lo único parecido a una vieja normalidad que, aún con sus infinitos defectos, se presentaba ante nuestros ojos como un lugar feliz.

6 de junio: Lavar tus manos, usar barbijo, ¿coronavirus?

La muerte azota Villa Gesell. El primer caso de Coronavirus en la ciudad terminó en tragedia.

¿El primer caso de Coronavirus en la ciudad?

Los rumores sobre un falso positivo se propagaron a gran velocidad. Oportunamente, la muerte llegó antes de un nuevo testeo y, lejos de aclarar la situación, obnubiló.

Roberto no corría con ventaja: además de su edad, era paciente oncológico hace algunos años y sembró enormes dudas en torno al virus, porque no supo explicar cómo se contagió.

Roberto no era cualquier Roberto. Su apellido era Acerbi.

Corría 1991 cuando el país conoció su nombre. Aquel año, en Mar del Plata, Guillermo, hijo del sindicalista petrolero Diego Ibáñez, fue secuestrado, torturado y enterrado vivo en un baldío.

Por el crimen del joven fueron condenados Juan Carlos Molina, Néstor Ausqui y… Roberto Acerbi.

16 de junio: Lavar tus manos, usar barbijo, respetar la distancia social.

Salir a las calles de Villa Gesell era, hasta esta semana, dejarse abrazar por un aire que emanaba alivio. Acá no sabemos cómo huele la victoria, pero sí conocemos su nombre de primera mano: la fase cinco.

Entre grupos de amigxs que volvieron a encontrarse y comercios que vistieron las calles céntricas de la ciudad, Villa Gesell floreció en medio de la sequía invernal.

19 de agosto: Lavar tus manos, usar barbijo, volver al futuro.

A cuatro meses de la temporada alta, con 11 casos activos que no parecían suficiente para irrumpir la paz, Villa Gesell se permitió volver a soñar.

La presentación pública de un protocolo para el verano trajo consigo una serie de ideas sobre un escenario que, en otra vida, hubiera parecido inimaginable.

En un abanico que aborda desde un cupo máximo de personas por balneario hasta el uso obligatorio de tapabocas, pasando por una distancia social a respetar en tierra y en mar, la ciudad se transformó en la primera localidad en ofrecer protocolos y seguridad sanitaria para el turismo pospandemia.

24 de agosto: Lavar tus manos, usar barbijo, retroceder.

Como los grandes poderes, una vasta libertad conlleva enormes responsabilidades.

Es claro que un escenario pseudo apocalíptico como el de una pandemia requiere un compromiso colectivo. Sin embargo, a pesar del bombardeo diario de los consejos sanitarios, bastaron algunos días para que cada ápice de alegría se tiñera de enormes frustraciones.

Con un número de casos que se mantuvo en alza durante la semana anterior, pocas eran las posibilidades de que todo quedara intacto. Quizá lo único impoluto, hasta entonces, era la esperanza de quienes aquella mañana no lograban salir de su asombro: A la fase 4 ya regente en Pinamar, Necochea y Mar del Plata, se le sumaban Villa Gesell, el Partido de la Costa, Mar Chiquita y Miramar, según lo oficializaba el esquema de fases para los 135 distritos del territorio bonaerense.

La fase 4 ya no amenazaba; nos tenía a su merced.

11 de septiembre: Lavar tus manos, usar barbijo, ampliar recursos.

El sistema sanitario geselino, que contaba con ocho respiradores, recibió otras tres unidades. Del total, diez de ellas pertenecen al sistema público. La restante, a la Clínica Privada del Sol.

4 de octubre: Lavar tus manos, usar barbijo, desesperar.

Desde el inicio de la pandemia, Villa Gesell registra 221 casos confirmados por COVID-19. Hoy, 70 de ellos son casos activos; hace dos meses no llegaban a 30.

En el historial ya suman 147 lxs pacientes que han recibido el alta y la lista de defunciones, aunque escasa, la componen otros cuatro nombres.

7 de octubre: Lavar tus manos, usar barbijo, desconcertarse.

Desde la madrugada de hoy, las víctimas fatales de un villano tan cruel pueden contarse con los dedos de una mano.

En pueblo chico, el deceso de cinco residentes en cuatro meses por una misma causa es, cuanto menos, llamativo.

9 de octubre: Lavar tus manos, usar barbijo, hacer las compras.

El abastecimiento de materiales, insumos y equipos para el sistema sanitario no cesa: 2 mil camisolines, 4 mil barbijos, 2 mil botas descartables y otras 2 mil cofias llegaron a la ciudad.

En una localidad de algo más de 43 mil personas, quizá parezcan números exagerados.

¿Será la propia exageración este sentimiento parecido a la seguridad? Después de todo, tal vez sea la exageración lo que nos mantiene cuerdxs…

19 de octubre: Lavar tus manos, usar barbijo, esperanzarse.

El anuncio del gobierno provincial, con Axel Kicillof a la cabeza, puso fin a la incertidumbre característica de este año: la temporada ya no es un horizonte lejano, utópico, sino una inminente realidad.