Por cumplir y como jueces

Los tres equipos marplatenses, ya sin chance en los torneos de fútbol profesionales, serán jueces del futuro de sus rivales y de acuerdo con los resultados pueden ser verdugos en la última fecha de actividad.

Aldosivi, por la copa Diego Armando Maradona, visitará en Florencio Varela a Defensa y Justicia que aún tiene posibilidades, aunque remotas, de ganar su zona en el torneo Campeonato. Está a tres puntos de Central y con 8 goles menos en el saldo. Su misión será casi imposible. Debe ganar por goleada y esperar que Rosario pierda en su visita a Lanús. Y también comprobar la suerte de Unión con Patronato.



Alvarado, en el Nacional, se trasladará a Córdoba para cotejar con Belgrano que se encuentra tercero con 11 unidades, una menos que San Martín de San Juan y a tres de Barracas Central, recordando que clasifican dos en la Revalida. El «celeste» intentará sumar tres puntos y dependerá de la suerte de los cuyanos en Madryn y de Barracas con Nueva Chicago.



Por último, Círculo Deportivo en el Federal «A», tendrá que viajar al partido de Esteban Echeverría, a la localidad de Nueve de Abril, donde lo espera el líder del grupo, Camioneros que orientado por el ex jugador Hugo Smaldone, procurará quedarse con el primer puesto. Su situación es muy favorable, pues le lleva dos puntos a Desamparados de San Juan, huésped de Sol de Mayo de Viedma. Los de Otamendi, además, no convirtieron goles en cinco presentaciones y obviamente no ganaron, sumando dos puntos, producto de sendos empates.



Tras la jornada del domingo, concluirá la actividad de los tres. Aldosivi con la realidad que no ganó de local, Alvarado que desaprovechó opciones también en su casa y Circulo que directamente no obtuvo triunfos.