Piqueteros entraron por la fuerza al Ministerio de Educación para exigir planes sociales

Manifestantes de la Juventud Piquetera ocuparon el Ministerio de Educación de la Nación para exigir mejoras en la conectividad y dispositivos para continuar con los estudios a la distancia, en el marco de la pandemia por el coronavirus. Después de que el titular de la cartera, Nicolás Trotta, se comprometiera a recibirlos, abandonaron el edificio.

La movilización comenzó cerca del mediodía en el Obelisco. Allí se reunieron diferentes organizaciones que integran el Polo Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez, y exigieron al Gobierno nacional que adopte medidas para combatir el hambre y la miseria, además de conectividad en los barrios populares y computadoras para poder cursar bajo la modalidad virtual. Según su pedido, muchos jóvenes estudiantes secundarios, terciarios y universitarios no cuentan con los elementos ni las condiciones necesarias para ajustarse a las demandas de las instituciones educativas, al tiempo que las becas escasean.

Desde allí se trasladaron a la sede del Ministerio de Educación, en el Palacio Sarmiento, ubicado en el pasaje Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ser recibidos por el titular de la cartera. “Reclamamos que el ministro Trotta nos reciba, que nos dé una reunión para atender los reclamos que tiene la juventud. Millones se quedaron el año pasado por fuera del sistema escolar, sin poder estudiar por no tener los recursos necesario”, indicó Gianna, una militante de la Juventud del Polo Obrero de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, las agrupaciones piqueteras aseguraron que las autoridades no escucharon sus reclamos. “Todos los petitorios y pedidos de reunión fueron desoídos por un Ministerio que no da ninguna respuesta al enorme problema de conectividad y la falta de dispositivos para estudiar y trabajar”, señalaron a través de un comunicado.

“Ministro @trottanico, miles de pibes pobres en todo el país le piden una reunión hace semanas porque en los barrios populares no hay Wi-Fi ni computadoras y no pueden estudiar. ¿De verdad no los va a recibir?”, le preguntó al funcionario Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero, a través de su cuenta en Twitter.

Ante esta situación, cerca de las 3 de la tarde, los manifestantes ocuparon el edificio. Según el comunicado, tomaron la decisión “frente a la insensibilidad absoluta del ministro Trotta” y aseguraron: “Les pibis decidimos ocupar el Ministerio porque queremos estudiar y trabajar”.