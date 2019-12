Paris Jazz Club trae Woody Allen a Mar del Plata

Después de agotar localidades en 2 noches consecutivas en diciembre, Paris Jazz Club inaugura la Temporada 2020 en Teatriz Club!

Paris Jazz Club en Woody Allen Night, Jueves 2 de enero 20 30 hs en Teatriz Club/ Diagonal Pueyrredon y Bolivar

Anticipadas en boleteria o por Plateanet

En el espectáculo se interpretarán las canciones que Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características como “Midnight in Paris”, “Sweet and Lowdown”, “Blue Jasmine” y “Manhattan”, entre otras.

Se trata de un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glen Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo estará acompañada por visuales en alta calidad de escenas de los filmes. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up.