Otra nueva normalidad

El coronavirus obligó a cambios drásticos. Hubo familias, como la de Brian, que tuvieron que reorganizar su rutina desde cero.

por Alan Liberte

María vive en Mar del Plata junto a sus tres hijos. Brian tiene 24 años y se dedica a estudiar dos carreras: psicología y abogacía; pasa sus días en la casa y ayuda en todo lo que puede. Alan tiene 21 años y, en sus primeros meses de vida, fue diagnosticado de autismo. Por último, Evelyn, de 30, es su hija mayor y padece de leucomalacia periventricular, un tipo de parálisis cerebral que provoca la muerte de gran parte de los tejidos cerebrales.



En un mundo sin cuarentena, María vive fuera de su casa con Alan y Evelyn. Recitales, playa y caminatas: todo es una buena opción cuando se trata de hacerle un bien a sus hijos. Por sus condiciones, ellos necesitan salir a tomar aire y su madre disfruta de brindarles esos momentos. “Son un mundo aparte. De ellos aprendo algo nuevo todos los días”, dice emocionada.



Sin embargo, a mediados de marzo comenzó el aislamiento obligatorio. Había que transformar totalmente esa rutina de salidas y eventos por otra ajustada al hogar y con cortos tiempos para estar afuera. Al comienzo, la adaptación no fue del todo fácil. “Con Evelyn no tenía inconveniente, ella se queda mirando tele y no hace problema. Pero Alan tiene una energía… No te puedo explicar lo activo que es ese chico”, comenta. En este tipo de situaciones familiares había un permiso de una hora para salir.



Las salidas cambiaron de rumbo. Con sus barbijos puestos, a veces caminan por Jara, desde Luro hasta Juan B. Justo y de ahí pegan la vuelta. O van a la plaza más cercana y caminan un rato, charlando y disfrutando del verde. Los días de lluvia no son un problema. “¿Sabés qué hago? Compro una gaseosa, unas galletitas y nos subimos al 552, que pasa por la playa y la zona del casino. Eso, para ellos, es un paseo hermoso”, dice su madre. Una muestra de que, con amor y ganas, a todo se le puede encontrar la vuelta. Incluso a una pandemia.



Detrás de esta realidad hay una historia. Fueron años de trabajo para que los chicos puedan aprender qué se puede hacer y qué no. María tomó el toro por las astas desde un principio y se hizo responsable de la educación de sus hijos.



Trabajaba como instrumentadora quirúrgica en la Clínica Pueyrredón cuando nació Evelyn. A los dos años, ella fue diagnosticada de su enfermedad por expertos de neurología, en Buenos Aires. Tras la noticia y luego de llevarla a una serie de terapias, María arregló con su mamá para que cuidara a la nena y comenzó a estudiar en la Universidad de Belgrano. Se especializó en terapias conductuales, enfocadas en mejorar las conductas de personas con capacidades diferentes. De hecho, fue la primera en traer un proyecto a Mar del Plata, cuando el tema ni siquiera se nombraba acá. “Trabajé con expertos en el área ocupacional y psicólogos”, relata. Se siente pionera en la ciudad de una actividad que, posteriormente, trajo muchos beneficios al mundo.



Diez años después, nació Alan. Algo le decía a María que no todo estaba bien durante sus primeros meses de vida, pero ningún especialista le quería dar acceso a estudios por considerarlo muy chico. Tras una serie de análisis en Buenos Aires, se le diagnosticó autismo. Los mismos fueron realizados por Natalio Fejerman, un neuropediatra reconocido a nivel mundial. Al conocer la historia de la mujer marplatense, le ofreció un puesto en su equipo. “Me negué rotundamente. Tenía que cuidar a los chicos, no pensaba en otra cosa”, afirma.



Con Evelyn, el proceso de enseñanza costó un poco. Era su primera experiencia, pero después de un tiempo se las arregló: armaba cronogramas con tareas relacionadas a la terapia conductual y dedicaba días enteros a su hija. Poco a poco, empezó a notar cambios en sus conductas. “Evelyn quería todo ahora, todo ya. Si no, se enojaba y se mordía las manos”, cuenta. Sus técnicas se basaban en no reaccionar ante los caprichos o, como último recurso, hablarle en un tono moderado, un aspecto clave en las terapias.



Con Alan todo fue mucho más dinámico. No solo disfrutó de sus tiempos de enseñanza sino que siguió incorporando conocimientos. “Leí muchos libros sobre el autismo. Es un mundo aparte, me fascina el tema”, comenta con un tono pasional. Lo hizo por su hijo, a quien también orientó con cronogramas de actividades. Llevó un largo tiempo y logró, por ejemplo, que pueda asistir a un recital de 100.000 personas, donde pudo cantar y bailar como el resto de los fanáticos. Obviamente, siempre en compañía de su madre y su hermana.



En la actualidad, María trabaja como depiladora en casa. Por cuestiones sanitarias, realiza todo bajo estrictos protocolos con los clientes. En esos ratos, Alan se queda en su habitación mirando videos de Mortal Kombat o jugando videojuegos. “Es una ventaja eso. Por ahí si dejás a otro chico así de solo te quema todo”, expresa. Evelyn, por su parte, da vueltas por la casa y a veces está en el comedor, con barbijo y distancia sobre las personas que vienen de afuera.



De vez en cuando, ayuda a las familias que les cuesta un poco más. “A veces vienen a preguntarme sobre cómo tratar estos temas. Yo les armo cronogramas semanales”, describe. Ella conoce casos en que la pasan realmente mal por no comprender cómo ayudar a sus hijos o no contar con las herramientas suficientes. No tiene problema y ayuda. Expande su sabiduría sin pedir nada a cambio.



María disfruta cada día del camino que transita junto a ellos. Las charlas con Evelyn, las risas con Alan. Sus vidas son felices y producto de todo ese esfuerzo, que nació desde su corazón. Dedicó tiempo de lectura y estudios, siempre con su actitud positiva característica. Es por eso que la nueva normalidad para ella significó una nueva oportunidad. De aprender. De innovar. Y de dejar el alma por el bienestar de sus hijos, como lo hizo desde un principio.