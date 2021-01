Once Unidos rumbo a Paraná

Pese a sufrir la noticia de contar con tres casos positivos de coronavirus en el plantel a horas de la partida a la provincia entrerriana el equipo marplatense viajó a Paraná para participar de la Liga de Voleibol Argentina. Bautista Gazaba, Tomás Russo y Joaquín Aquindo quedaron fuera de la delegación por ser casos Covid-19 confirmados.

Pese a las bajas obligadas Once Unidos encara una nueva página en su diario de ruta al transitar una nueva etapa en la Liga de Voleibol Argentina. Está vez con sede en el norte del país el equipo dirigido por Gonzalo Borstelmann afrontará su romero compromiso ante Defensores de Banfield este jueves a las 18

La nómina de jugadores elegidos para la «Burbuja Paraná» es la siguiente:

Juan Ignacio Macció

Mauro Zelayeta

Marcos Richards

Lukas Rojas

Lucas Conde

Joaquín Layus

Iván Quiroga

Alejandro Manzín

Santiago Aranguren

Matías Martin

Ian Mehamed

Bautista Peralta

DT: Gonzalo Borstelmann

El programa de partidos a disputar tiene este esquema:

Jueves 21 de enero, 18:00, Defensores de Banfield vs. Once Unidos

Viernes 22 de enero, 11.30, Obras (SJ) vs. Once Unidos

Domingo 24 de enero, 18:00, Ciudad Voley vs. Once Unidos

Lunes 25 de enero, 11:30, Once Unidos vs. UVT Voley

Miércoles 27 de enero, 22:00, Paracao vs. Once Unidos

Jueves 28 de enero, 18:00, UPCN vs. Once Unidos