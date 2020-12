Nueva reunión de la Mesa de Emergencia sobre Incendios Forestales

Con la presencia de autoridades provinciales y de representantes de distintos organismos que trabajan en el tema, se acordaron planes de trabajo conjunto, teniendo en cuenta que el verano presentará características que favorecerán este tipo de siniestros.

El titular de Defensa Civil de la Municipalidad, Rodrigo Goncalvez, encabezó este miércoles una nueva reunión operativa de la Mesa de Emergencia sobre Incendios Forestales.

Explicando la importancia de la concientización se brindaron datos y consejos: “El 98% de los incendios son generados por la mano del hombre. Por lo cual, de cada 100 se pueden evitar 98. Eso es importante que lo comuniquemos a la sociedad. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones básicas, como no prender fuego en ningún lugar público, no prender restos de poda, hojas, no tirar basura porque el vidrio puede ser material conductor del incendio, ni colillas de cigarrillo.”

“Llevamos a cabo una tercera Mesa Operativa con algunos referentes de Provincia para pulir algunas ideas que se vienen trabajando con el Secretario de Seguridad de la comuna”, señaló Goncalvez. “Hay una línea directa que viene del intendente y que apunta a acentuar todas las cuestiones referidas a la siniestralidad. Hay que estar preparados, ser proactivos y -en ese camino- nos encontramos con diferentes eventualidades o dificultades que seguramente vamos a tener en la temporada. Y una de ellas serán los incendios forestales”, aseguró el funcionario.

El titular de Defensa Civil explicó los motivos de su preocupación: “En ese marco, los pronóstico extendidos dan cuenta de la posibilidad de tener el efecto de la Niña más agudo que otras temporadas, por lo cual es un desafío más a los que ya todos conocemos con las cuestiones sanitarias. Esto amerita que estemos coordinados, que estemos trabajando en conjunto, tanto en la comunicación como en la operatividad, que todos los recursos del Estado municipal -que son recursos de servicios públicos- estén puestos a disposición para la emergencia”, manifestó.

“Debemos coordinar, no solo con Provincia, sino que también con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que tiene recursos propios como aviones hidrantes y otros elementos que son muy necesarios para este tipo de situaciones”, aseveró Goncalvez.

“Si seguimos y acatamos las recomendaciones sanitarias en pos de la pandemia, también tenemos que seguir recomendaciones siniestrales para evitar este tipo de flagelos que ponen en riesgo a la comunidad”, concluyó Goncalvez.

En la oportunidad se contó con la presencia de autoridades bonaerenses, como Alicia Salman, Subsecretaria de Emergencias y Fabián García, Director provincial de Defensa Civil. En el encuentro se trabajó fuertemente en la coordinación de fuerzas, de cara a un verano que obligará a estar atentos en este tema.

De la reunión también formaron parte Alberto Gabba (jefe de Bomberos de Mar del Plata), Víctor Cabral (jefe de Bomberos Voluntarios), Fernando Picardi (Director de la Cruz Roja), Pablo Aguirre (Director de Rescates y Riesgos Especiales) y Pablo Polarolo (jefe de la Brigada Forestal).