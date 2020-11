Ni tiburón – Ni León

Copa Liga Profesional – Fecha 1 – Mar del Plata

La lucha fue el común denominador del partido. En un estadio Minella desierto (se juega sin público) y en el reinicio del fútbol oficial, Aldosivi dividió puntos con Estudiantes de La Plata (0-0). El primer tiempo fue para la visita y el segundo para el «tiburón».

Los dos fallaron a la hora de definir y el empate debe considerarse justo en un cotejo donde hubo alta concentración, enorme despliegue, pero faltó creatividad y en el balance lo mejor fue el enorme derroche de energías ante la ausencia de juego.

El experimentado golero del cuadro marplatense, Luciano Pocrnjic, resultó fundamental en la etapa inicial donde neutralizó las escasas llegadas «albirrojas». En tanto que, en el periodo final, las situaciones más propicias rondaron la valla de Mariano Andujar, disfrutando Maciel de las mejores ocasiones que no alcanzaron a materializarse en la red.Cuesta descifrar quien se retiró más satisfecho con el 0-0.

Lo que está claro es que el «pincha» es un equipo que demanda un adversario atento y que no dé lugar a que se imponga su estilo laborioso. Por eso, tal vez, se vio un Aldosivi empeñado en no dar ventajas.Abundaron las fricciones y los pelotazos. Todo bajo un ritmo sostenido no obstante los meses de inactividad.

Su próximo cruce con Argentinos Juniors puede ser clave para aspiraciones futuras en el certamen., Su técnico, Hoyos, sabe que a la lucha debe sumarle efectividad ofensiva. Por ahora, examen aprobado para el representante local y añoranzas para grandes goleadores de los últimos años como «Pepe» Sand .

POSICIONES – ZONA 5

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Aldosivi 1 1 0 1 0 0 0 0 2 Argentinos 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Estudiantes (LP) 1 1 0 1 0 0 0 0 4 San Lorenzo 1 1 0 1 0 0 0 0

-Los 2 primeros clasifican a la Fase Campeonato.-Los 2 ultimos pasan a la Fase Complementaria.