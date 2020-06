Nadie confirma ni niega las salidas recreativas en la ciudad

Aún no se emitió el decreto provincial para Mar del Plata

EN la ciudad se vivie una increíble situación de cara a las últimas medidas por el confinamiento debido al Coronavirus. Si bien el anuncio de salidas recreativas abarcaría a Mar del Plata, todavía no llegó el decreto provincial que lo confirme.

Oficialmente desde la municipalidad anuncian que deben esperar la confirmación provincial, pero por otro lado desde el lunes miles de personas salen a correr, caminar y a ejercitarse a partir de las 18 hs. por las calles de la ciudad.

Biatlón

El que no corre…pedalea La baja temperatura no fue suficiente para impedir el deseo de muchos marplatenses de retomar la práctica de actividad física. Aún persiste el fastidio de muchas clubes con actividades deportivas individuales que se sienten olvidadas en sus justos reclamos de poder reanudar sus actividades, que además del beneficio psicofísico, generan puestos de trabajo, como son profesores, entrenadores, preparadores físicos, cancheros, administrativos, proveedores etc. Su reclamo se materializará en una concentración con vehículos, este jueves a las 17 en Avda Luro e Independencia.