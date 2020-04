Mujeres marplatenses contra los Femicidios

Desde que se impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, hubo al menos 7 femicidios, según el registro de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y del Observatorio de La Casa del Encuentro. El doble femicidio de Cristina Iglesias y su hijita Ada, de 7 años, en Lanús, y el hallazgo del cuerpo sin vida de Claudia Repetto, asesinada por Ricardo Rodríguez me conmovieron tremendamente.

El cantautor y actor nacido en Benito Juárez, pero marplatense por adopción Fabio Herrera decidió unir a la poesía con las mujeres de la ciudad con la idea de reproducir sus poemas elegidos en el programa La Oreja Pública por FM Universidad 95.7

Mujeres Por Mujeres – Por Fabio Herrera

Me puso a pensar esta coyuntura actual, esto que algunos llaman «cuarentena». El descenso de casi 50 denuncias diarias a menos de 4 por jornada (las mujeres están con el violador y el agresor al lado) y todas las circunstancias que hacen que se haya invisibilizado aún más la «pandemia humana de matar mujeres», me dispusieron a aportar un granito de arena desde nuestro programa «La Oreja Pública», para cuando podamos volver a estar al aire; entonces convoqué a un número importante de mujeres para que pudieran expresarse a través de la palabra escrita de alguna de las tantas geniales poetas que tenemos en todos los idiomas, y me puse a editarlas para armar audios que sostuvieran esta idea, de la radio partícipe, de las mujeres partícipes, de la multiplicidad de voces partícipe, del compromiso partícipe y de un espacio dedicado en contra de este flagelo.

La gran mayoría de las mujeres convocadas se subió a la idea y tuve sus audios más temprano que tarde y son muchos los nombres de las que participaron de este Proyecto Mujeres por Mujeres, pero las voy a mencionar a todas, agradeciéndoles desde mi amistad, el haber entendido la idea, haberse tomado su tiempo y haber aportado lo suyo.

Gracias mis queridas:

Chiqui Ledesma

Lilián Saba

Georgina Hassan

Ethel Koffman

Myriam Cubelos

Liliana Vitale

Laura Albarracín

Lorena Astudillo

Viviana Ruiz

Victoria Martinez,

Vero Vargas

Susy Scandali

Stella Taverna

Silvina Hirsiger Grajovach

Sandra Aguirre

Rocío Sanjurjo Abalos

Paz Rey

Paula Rossier

Paula Montero

Paula Rivera

Patricia Malanca

Paola Galano

Natalia Lopez

Natalia Escudero

Nancy E Sambataro

Mona De Marco

Merceditas Elordi

Marta Castillo

Marita Moyano

Maria De Los Angeles Santillan

Lujan Maggi

Luisina Gargaglione Pereyra

Leticia Doumic

Lei Roldan

Laura Canuto Juarez

Gisele Cebrian

Juliana Mazza

Gabriela Cuicchi

Flavia Barrionuevo

Florencia Aversa

Claudia Goiburu

Cecilia Martin

Carolina Arguello

Ana Turner (Música Por la Música)

Almen Drita (Almendra Aladro)

Alita Núñez

Adriana Donzelli.

Son 47 audios editados de unos 50 pensados en la idea primaria, 47 audios de mujeres por mujeres, y serán más.