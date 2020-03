Montenegro: “Tengamos en claro que la situación que estamos viviendo no es joda”

El jefe comunal se refirió al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por el Coronavirus. Se garantiza la prestación de los servicios públicos como recolección de residuos, transporte, provisión de agua, seguridad y sistema de emergencia, entre otros.

Luego del anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante el cual se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio argentino, el intendente Guillermo Montenegro en conferencia de prensa remarcó que “la situación que estamos viviendo no es joda. Está absolutamente claro que debemos quedarnos en nuestras casas. Esta es una responsabilidad que tenemos como argentinos y nosotros, en especial, como bonaerenses”.

SERVICIOS PÚBLICOS

Por otra parte, Montenegro se refirió a los distintos servicios públicos que se continuarán brindando durante esta medida establecida por el Gobierno Nacional. “Desde el Estado Municipal vamos a garantizar los servicios públicos esenciales, en esto queremos llevar tranquilidad”. Para esto, Montenegro adelantó que “se está trabajando en un decreto especial para poder garantizar la recolección de residuos, la seguridad, emergencias, servicio de agua, transporte”.

Seguidamente, el Intendente manifestó que “Mar del Plata demostró que es un pueblo solidario, no hubo lugar para grietas políticas de ninguna especie. Fue todo lo contrario: todos trabajamos desde la solidaridad que tiene el pueblo marplatense. Ahora la solidaridad es quedarse en casa y no salir. Esto es lo único que se está pidiendo desde el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Quedó en claro cuáles son las consecuencias a nivel mundial por no cumplir con este compromiso”.

Por último, Montenegro dejó en claro que continuarán e intensificarán los operativos de control para evitar la presencia de personas en la vía pública, especialmente en los ingresos a la ciudad, sectores céntricos y playas, entre otros. “Es importante que todos sepan que no respetar la cuarentena es un delito y tiene consecuencias penales”, agregó el jefe comunal sobre este punto