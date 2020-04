Montenegro: «La liberación de presos es una locura»

El Intendente del Partido de General Pueyrredon Guillermo Montenegro se refirió a a medida judicial por el cual las personas que se encuentran presas puedan volver a sus domicilios por el peligro de contagio del coronavirus. Las declaraciones se realizaron en medio de una conferencia de prensa brindada este miércoles al la mañana en el COM (Centro de Operaciones Municipal).

Montenegro dijo al repecto:

«Una locura. La verdad que no le encuentro exlicación, ni desde lo jurídico, ni le encuentro explicación desde que en ningún otro país en una situación similar se ha hecho lo mismo habiendo tenido mucho mayor brote que el nuestro.

Nunca leí ni vi en ningún libro de derecho penal que una pandemia pueda llegar a generar esto. Si hay casos específicos que cada uno de los jueces resolverá.

Lo veo realmente mal. Lo veo mal desde dos lugares: desde lo jurídico y desde las víctimas, del que esperó 4 o 5 años el resultado de un juicio y que de un día para otro se encuentra viendo en la tele que esa persona recuperó la libertad por una pandemia que estamos sufriendo todos.

Me parece que lo que se tiene que hacer es extremar los cuidados en los lugares de detención para evitar la circulación, como lo hacemos todos. Pero no creo que la sulución sea no lo puedo controlar y que se los deje en libertad».