Más Que Tres Puntos

Copa de La Liga – Fecha 6 – Zona 2 – Mar del Plata

Por Juan Carlos Morales – Aldosivi 1 – 0 Tigre

Aldosivi ganó más de tres puntos. Se quedó con el invicto de Tigre, logró su primer triunfo en el Minella (1-0) y se recuperó de su opaca actuación en Parque Patricios frente a Barracas Central.Los arqueros (Devecchi y Marinelli ) en acción fueron los «culpables» para que la diferencia recién llegara en los minutos finales cuando Meli (que entró con el píe derecho) doblegó al golero visitante. porque con anterioridad con lúcidas intervenciones mantuvieron la valla sin caídas.

El cotejo fue atrayente y el cuadro marplatense fue de menor a mayor y encontró en la etapa complementaria la recompensa del éxito. En buena parte del juego, especialmente en el periodo inicial, anduvo mal con la pelota y recién solucionó dificultades cuando ingresó Meli en lugar de Maciel y el equipo se arrimó al área antagonista con peligro. Los palos influyeron para los dos. Una vez evitó la conquista de los «auriazules» – a favor de una gran reacción de Devecchi – y otra se lo negó a Cauteruccio tras toque del guardián de Victoria. No obstante todo parecía encaminado para la igualdad hasta que Meli y Cauteruccio armaron una gran maniobra que concluyó con el único tanto del match.Hubo un error notorio del juez Espinoza cuando no otorgó penal ante una falta sobre Mosquera poco después de los 40 minutos a pesar que el trámite era claramente favorable al huésped donde sobresalía el toque de Prediger.Para los dirigidos por Martín Palermo era un cruce clave . Y el saldo fue totalmente positivo. El triunfo le permite recuperarse anímicamente mientras encuentra el once ideal.

A primera vista, el mayor inconveniente sigue pasando por la zona de contención y salida. Suele quedar partido y sin control del balón.Viene Patronato en el llamado clásico , recordando que el cuadro de Paraná arrancó el ciclo de Facundo Sava con un 2-1 sobre Platense. Será un duelo valioso pensando en la lucha por mantener la categoría.