Marplatenses en la Selección Argentina

A lo largo de la historia del fútbol argentino, solamente diez jugadores nacidos en Mar del Plata integraron la selección nacional. No obstante agregando al campeón del mundo Jorge Mario Olguin, oriundo de Dolores pero que realizó toda su carrera previa al profesionalismo en nuestra ciudad (lateral derecho de Alvarado) se puede formar un equipo que reunirá , sin duda, a los principales artistas del balón oriundos del balneario. Y en la nomina se unen el primero de todos (José María Minella) con el más reciente, el zaguero Martinez Quarta, ambos de River.

Hay algunos casos muy especiales, como el de Germán Burgos que ocupó el arco en tiempos de Daniel Passarella o el de Luís Raúl Cardoso que fue campeón sudamericano en 1959 marcando ni más ni menos que a Pelé.

No podemos olvidar el detalle que Victorio Casa integró el plantel que en 1964 ganó en Brasil la Copa de las Naciones o que Juan Esnaider formó parte del plantel que en 1991 disputó el Mundial Juvenil de Portugal para luego ser convocado a la selección en tiempos de Passarella y cuando ya jugaba en España.

Para el puesto de técnico, el que realizó una campaña más extensa y con varias conquistas fue el ex jugador de Kimberley, Raul Longhi, quien enrolado en España fue campeón al lado de Victor Muñoz ( en el Zaragoza) y el año anterior en el fútbol de Malasia.Junto a él otro marplatense y también ex Kimberley, el ex defensor Roberto Mario Gómez.

Como Preparador Físico , sin ninguna duda, el más exitoso fue Julio Santella, junto a Basile en Racing y en los ciclos triunfales de Carlos Bianchi en Velez y Boca.

La imaginación en tiempos de cuarentena nos lleva a formar este equipo local:

En la lista figura Echeverria , zaguero de Tigre y Boca – entre otros equipos-, el polifuncional Walter Erviti ( campeón con San Lorenzo , Banfield y Boca), Jorge Gáspari, autor del gol con el cual Quilmes se consagró campeón en el Metropolitano de 1978 y Sergio Fortunato que llegó a la selección de Menotti en una Copa América y le hizo goles a Bolivia en cancha de Velez.

José María Minella (desde 1933 a 1941), Luis Raúl Cardoso (1956-59), Victorio Casa (1943), Jorge Gáspari (1979), Sergio Fortunato (1979), Germán Burgos (1995-2002), Juan Esnaider (1995-97), Walter Erviti (2010) y Mariano Echeverría (2010).

El de mayor trascendencia fue “Pepe” Minella (24 presencias), pieza principal en las conquistas de la Copa América 1937 y 1941.

Cardoso (7 partidos) fue el otro que celebró un título, también a nivel continental, en las Copa América 1959.

Germán Burgos es el futbolista con más participaciones, 35, además de ser convocado -aunque no jugó- en dos mundiales (1998 y 2002).

Gáspari y Fortunato jugaron cinco partidos, cuatro juntos. El de Quilmes marcó un tanto. Pero el de mayor aporte goleador fue Juan Esnaider, con tres anotaciones en tres encuentros. Victorio Casa, Walter Erviti y Mariano Echeverría vistieron una sola vez la celeste y blanca.

Minella fue el futbolista más relevante en la historia de la ciudad. Por eso el estadio Mundialista lleva su nombre.

Nacido en 1909, viajó a Gimnasia y Esgrima La Plata con 20 años, en el preludio del profesionalismo. En ese año ya se consagró campeón, algo recurrente en toda su carrera como futbolista y entrenador. En 1935 llegó a River a cambio de 55 millones de pesos de la época.

La marplatense que jugó en un Mundial

Germán Burgos fue convocado a Francia 1998 y Corea/Japón 2002, pero no disputó un minuto. Por eso, Milagros Menéndez se convirtió en la única futbolista nacida en la ciudad que disputó un partido y marcó un gol en un Mundial.

Fue en el último partido de la fase de grupos en Francia 2019. La actual jugadora de Racing ingresó a los 16 minutos del complemento, con el marcador 0-3 y marcó el primer tanto de la remontada de Argentina frente a Escocia, partido que concluyó 3-3. Su gol, además, fue el tercero en la historia de la selección albiceleste femenina en mundiales.