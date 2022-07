«Lula tiene muchas chances de ganar, pero no sé si Bolsonaro va a estar dispuesto a aaceptar la derrrota»

El periodista especializado en política internacional Augusto Taglioni compartió una charla con estudiantes de periodismo y se refirió a la actualidad política del continente.

Por: Fernanda Testa

El periodista especializado en política internacional Augusto Taglioni, visitó el Instituto Superior DeporTEA y brindó una entrevista para los alumnos de primer año. Augusto respondió cuestiones referidas a sus inicios, su experiencia y la situación política de distintos países de América Latina. Así como también la posición del país y el libro que publicó a mediados del 2021 sobre el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El Profesor de DeporTEA MdP. Hernán Kloosterman junto al periodista Augusto Taglioni.

El periodista egresó en el año 2009 del Instituto ETER con el título de Técnico Superior en Periodismo. Comenzó su camino haciendo participaciones en distintos programas de radios locales, luego como redactor en medios digitales y actualmente se encuentra trabajando en el sitio web LaPoliticaOnline y realiza participaciones en la Televisión Pública. A su vez, cubrió diferentes eventos políticos y también elecciones presidenciales que lo nutrieron de una vasta experiencia que dejó expuesta durante toda la entrevista.

Sobre su incursión en la rama política y por qué decidió ir para ese lado, Augusto dijo “Siempre me gustó el periodismo político, había algo de la cuestión internacional que me atraía”. A su vez, el periodista destacó que la clave para poder resaltar en el área es crearse un perfil y tratar de asentarse en un lugar que no está ocupado por muchas personas. Además aseguró que se debe romper con la cuestión de que si no trabajas en un medio de la capital “no existís”.

El libro “¿Quién gobierna Brasil?” publicado por Taglioni fue foco de varias preguntas referidas a que había motivado al periodista a escribir sobre el presidente, la figura del mismo le resultó “interesante para el debate”, a su vez poder conocer al personaje, quién es, sus alianzas y en qué condiciones se encontraba Brasil a la hora de escribir el libro.

Augusto participó de la cobertura de las elecciones de Brasil en el año 2018, con respecto a este tema destacó el trabajo efectivo en redes sociales en el marco de la campaña presidencial de Jair Bolsonaro, dónde los ciudadanos se informaban a través de Twitter, Facebook, Whatsapp y también fake news que se hacían virales a través de este último medio.

El especialista también comentó que las crisis parecidas en la mayoría de los países de América Latina como Chile, Colombia y Ecuador se deben a que “no resolvieron problemas estructurales y cómo consecuencia de estas crisis se dan patrones que indican que la gente está buscando algo nuevo a lo que está gobernando”. “La ultraderecha viene con un discurso más fuerte”, agregó.

El sábado 22 de octubre se realizarán las elecciones generales en Brasil y al ser consultado sobre su pronóstico dijo: “Lula tiene muchas chances de ganar pero no sé si Bolsonaro va a estar dispuesto a aceptar esa derrota”.

Con respecto a la política exterior de nuestro país, Augusto afirmó que no se pensó a largo plazo, la misma no debe estar atravesada por ideologías y a pesar de ellas es importante mantener una buena relación con todos los países, no sólo con los que se compartan pensamientos.

Al ser consultado sobre los reiterados comentarios de que Argentina está en camino a transformarse en Venezuela, el especialista aseguró que esas afirmaciones son “falopa pura”. A su vez, destacó que cada país tiene un proceso histórico diferente y que se “relativizan” otro tipo de situaciones que se viven en el país vecino.

Por último, Augusto realizó un análisis de cómo se encuentran los medios actualmente y afirmó que “el periodista no tiene que ser vocero, debe agarrar el hecho, investigarlo, contarlo y que el lector haga su propio análisis”.

Como consejo el periodista dejó en claro que se debe tener pasión y oficio para desarrollar de la mejor manera posible la profesión. Hacerse un camino y construirse un perfil específico a base de estudiar y formarse lo más que se pueda.