Los ganadores de los Premios Oscar 2020

Parásitos hace historia y se convierte en la gran triunfadora de la 92ª edición de los Premios Oscar 2020 tras lograr cuatro galardones, entre ellos, el de mejor película. De esta forma se convierte en el primer filme de habla no inglesa en conquistar esta categoría. Además, Joaquin Phoenix gana el Oscar a mejor actor por Joker y Renée Zellweger a mejor actriz por Judy, mientras que Brad Pitt y Laura Dern triunfan en los papeles secundarios. Las españolas Klaus y Dolor y gloria se quedan sin galardón, al igual que Antonio Banderas. A continuación, puede consultar la lista con los ganadores de las 24 categorías de los Oscar 2020:

Mejor película: Parásitos

Mejor actor principal: Joaquin Phoenix, por Joker

Mejor actriz principal: Renée Zellweger, por Judy

Mejor dirección: Bong Joon-ho, por Parásitos

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, por Érase una vez… en Hollywood

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, por Historia de un matrimonio

Mejor película internacional: Parásitos (Corea del Sur)

Mejor película de animación: Toy Story 4

Mejor corto de animación: Hair Love, de Matthew A. Cherry

Mejor guion original: Bong Joon-ho y Han Jin Won, por Parásitos

Mejor guion adaptado: Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Mejor corto de ficción: The Neighbor’s Window

Mejor diseño de producción: Barbara Ling, por Érase una vez… en Hollywood

Mejor diseño de vestuario: Jaqueline Durran, por Mujercitas

Mejor documental: American Factory, de Julia Reichert y Steven Bognar

Mejor corto documental: Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl), de

Mejor montaje de sonido: Donald Sylvester, por Le Mans’66

Mejor mezcla de sonido: Mark Taylor y Stuart Wilson, por 1917

Mejor fotografía: Roger Deakins, por 1917

Mejores efectos visuales: 1917

Mejor montaje: Michael McCusker y Andrew Buckland, por Le Mans’66

Mejor maquillaje y peluquería: Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker, por El escándalo

Mejor banda sonora: Hildur Gudnadóttir, por Joker

Mejor canción : (I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman