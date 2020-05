Los caminos virtuales

Trabajo realizado por Bautista González en la materia Periodismo Gráfico I en DeporTEA Mar del Plata

Nos encontramos transcurriendo una situación inhabitual, la cual nadie imaginaba ni en sus sueños más descabellados, pero que poco a poco aprendimos a convivir con ella y supimos adaptarnos de acuerdo a nuestras condiciones.

Dicha situación contiene una gran paradoja que tiene como protagonistas, por un lado a la tecnología con sus principales herramientas, como un celular, una tablet o una simple computadora, y por otro ángulo tenemos a la educación, también con sus características, como el estudio o la comprensión, entre otras.

Cuando hablo de una gran paradoja, me refiero que en una situación normal, cotidiana, quizá una puede ser “distracción” de la otra, más allá que puedan complementarse para una mejor utilidad, hace tan solo unos meses, quizá uno tenía que tomar una decisión, sentarse a estudiar o usar el celular, ya sea para ver videos o tan solo chatear.

En consecuencia, había un camino el cual tenías que evitar, para poder profundizar en otro. En la actualidad esos dos caminos lograron unirse y casi ser indispensable para uno de ellos, el del estudio, debido que ante la imposibilidad de asistir físicamente a una clase o curso, la tecnología resulta ser una gran aliada para poder “reemplazar” o tan solo imitar una clase regular.

Teniendo en cuenta mi experiencia personal, más allá del encierro y sus consecuencias, el estudio o clases virtuales me ayudaron a comprender que ambos caminos pueden ser complementarios, quizá si la pandemia no hubiera ocurrido, seguiría eligiendo un solo camino, pero gracias a las posibilidades que tengo de estudiar en DeporTEA, logre adaptarme con facilidad a toda esta situación, ya sea por la predisposición tanto de los profesores, los cuales reciben mensajes dentro o fuera de sus respectivas horas, y siempre cuentan con la mejor voluntad para explicarnos, como de la propia institución, que se encarga de solucionar nuestros problemas y dudas, además de plantearnos un panorama donde nos encontremos cómodos, más teniendo en cuenta que es nuestro primer año, y quizá no sea la forma más normal de iniciar una nueva etapa.

Siento que estos meses “virtuales” van a ser de gran ayuda en un futuro dentro de la carrera, por lo que estoy tranquilo y feliz de poder ser parte del establecimiento, y ojala que en un futuro poder disfrutar y valorar las clases presenciales.

Por: Bautista González