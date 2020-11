Lo Cura Fest 2020 – 1er Festival Multigénero de Mar del Plata

1 Festival, 4 Escenarios, 10 Géneros, 100 Artistas

Lo Cura Fest se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de diciembre del 2020 a partir de las 19 hs.

Constará de 4 escenarios sobre una plataforma ONLINE, cada uno identificado por su nombre en particular, Escenario PLAYA, Escenario RUTA, Escenario LUCHA, Escenario POGO.

Por cada escenario pasaran artistas representativos de distintos géneros, Rock, Tango, Jazz, Folklore, Rap, Trap, Pop, Tributos, Música Electrónica, Freestyle y muchos otros. No habrá ningún escenario que abarque un solo género ni estilo musical para así poder brindarle al público diversidad y pluralidad en la programación de estos.

En breve informaremos como se puede adquirir las entradas

Declarado de Interés Cultural por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón

Lo Cura Fest nace de la voluntad y gestión de emprendedores y gestores culturales dedicando su trabajo a la industria del entretenimiento, conforman este grupo la productora audio visual PLS Studio Live, IdA Producciones y Casa Cultural-Sala de Ensayo San Pugliese.

Entendiendo que nuestra ciudad no posee un Festival que contenga todos los géneros Musicales existentes en la misma, es que nos adentramos en este proyecto totalmente abarcativo y utópico. Sabemos por nuestras experiencias que este tipo de “Lo Curas” no son fácilmente realizables si no es en un contexto de trabajo profesional y una real unión de las partes que lo conforman para llevarlo a cabo.

Por eso y porque creemos fehacientemente en la Cultura general y la Música como identidad es que los convocamos a participar de manera activa y desde su lugar a ser parte del 1er Festival Multigénero del Partido de Gral. Pueyrredón.

Lo Cura Fest intenta brindarle a la comunidad Artística la posibilidad de hacer visible algo que muchas veces ya sea por impericia o falta de gestión no sucede.

Adquirir una entrada para El Festival te dará la posibilidad de poder ver a más de 100 Artistas 100% de Mar del Plata con una imagen y calidad de audio de primer nivel, en familia, con tu novia, novio, amigo, o quien quieras en cualquier lugar del Mundo.

Lo Cura Fest es estar más cerca de lo que CURA/SANA, de lo que te hace bien, es estar más cerca de algo hermoso que desde las mejores intenciones queremos realizar.

No te quedes afuera, participa, colabora, disfruta, deseamos que seas uno de los que algún día pueda decir y transmitir a los que te rodean «yo participe de la primera edición del Lo Cura Fest, el festival que nos encontró a todos unidos por la música»

Lo Cura Fest está organizado por PLS Prolighting Show, Id-A Producciones y Salas San Pugliese, con la participación de diferentes agrupaciones que nuclean musicos de distintos estilos de Mar del Plata.