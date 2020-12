Lo Cura Fest 2020 – 1er Festival Multigénero de Mar del Plata

Declarado de Interés Cultural por el Honorable Consejo Deliberante

de la Municipalidad de General Pueyrredón

Lo Cura Fest se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de diciembre del 2020 a partir de las 19 hs.

Constará de 5 escenarios sobre una plataforma ONLINE, cada uno identificado por su nombre en particular, Escenario PLAYA, Escenario RUTA, Escenario LUCHA, Escenario POGO, Escenario MOMO-

Por cada escenario pasarán artistas representativos de distintos géneros, Rock, Tango, Jazz, Folklore, Rap, Trap, Pop, Tributos, Música Electrónica, Freestyle y muchos otros. No habrá ningún escenario que abarque un solo género ni estilo musical para así poder brindarle al público diversidad y pluralidad en la programación de estos.

El día domingo 13 de diciembre contará con un 5to Escenario denominado MOMO, donde se realizará el primer Festival de Murga Canción con artistas en proyección y otros de consolidada trayectoria de diferentes países de Latinoamérica. Uruguay, Argentina y Chile se unen en la pasión musical por este género popular y no por ello menos relevante, integral y diverso

Adquirí tus entradas en www.locurafestmdp.com.ar

Lo Cura Fest nace de la voluntad y gestión de emprendedores y gestores culturales dedicando su trabajo a la industria del entretenimiento, conforman este grupo la productora audio visual PLS Studio Live, IdA Producciones y Casa Cultural-Sala de Ensayo San Pugliese.

Entendiendo que nuestra ciudad no posee un Festival que contenga todos los géneros Musicales existentes en la misma, es que nos adentramos en este proyecto totalmente abarcativo y utópico. Sabemos por nuestras experiencias que este tipo de “Lo Curas” no son fácilmente realizables si no es en un contexto de trabajo profesional y una real unión de las partes que lo conforman para llevarlo a cabo.

Por eso y porque creemos fehacientemente en la Cultura general y la Música como identidad es que los convocamos a participar de manera activa y desde su lugar a ser parte del 1er Festival Multigénero del Partido de Gral. Pueyrredón.

Lo Cura Fest intenta brindarle a la comunidad Artística la posibilidad de hacer visible algo que muchas veces ya sea por impericia o falta de gestión no sucede.

Adquirir una entrada para El Festival te dará la posibilidad de poder ver a más de 100 Artistas 100% de Mar del Plata con una imagen y calidad de audio de primer nivel, en familia, con tu novia, novio, amigo, o quien quieras en cualquier lugar del Mundo.

Lo Cura Fest es estar más cerca de lo que CURA/SANA, de lo que te hace bien, es estar más cerca de algo hermoso que desde las mejores intenciones queremos realizar.

No te quedes afuera, participa, colabora, disfruta, deseamos que seas uno de los que algún día pueda decir y transmitir a los que te rodean «yo participe de la primera edición del Lo Cura Fest, el festival que nos encontró a todos unidos por la música»

Lo Cura Fest está organizado por PLS Prolighting Show, Id-A Producciones y Salas San Pugliese, con la participación de diferentes agrupaciones que nuclean músicos de distintos estilos de Mar del Plata.

GRILLA COMPLETA

VIERNES 11 DIC

ESCENARIO PLAYA

Mala Tierra – El Andamio – Fortunata – Aka Druid – Salomar – Afrodita – Hombrepié – Séquito Arrogante

KARL B DJ SET

ESCENARIO LUCHA

Saimon 464 – Claudioloco – Tino y los Grabetas – Mica Mujica – Freestyle (4Tos) – La Hembra Paraguaya – Corderos – The Garkas – DJ SET

ESCENARIO RUTA

Lumpen – Estrella – Cristian Rodriguez – Hippies Violentos – Los Fabricantes – Van por Páris – ElKoko de Ernesto – Sr. Flavio DJ SET

ESCENARIO POGO

Alejandro Carrara – Renato y el Cosmos – La Valentina Ska – Sahumerios de Metal – Aperitivo D´Intino – Nekare Cimarrones – Triste Realidad

DJ SET

SABADO 12 DIC

ESCENARIO PLAYA

Salitre – Lucia Albornoz – Pulpo Ponce – Ambar – Esas naves espaciales – Hombrebomba – Los Eternos – Rondamón

DJ SET

ESCENARIO LUCHA

​Tami G – No me hagas reir – Clau Maldonado – Pixel y Dikey – Freestyle (Semis) – Invitro – As de reinas – Plan de Escape

DJ SET

ESCENARIO RUTA

Año Luz – Fase 5 – Supersol – Xoana Santiago – La Whillington – Maldita Ramona – Destino Incierto – 99 Monos

ONE TICKET TO THE MOON DJ SET

ESCENARIO POGO

Lefai – Origen – Retrock – Madre – The Kingsaya – Llegando los Monos – Conxuro – Bordervip

DJ SET

DOMINGO 13 DIC

ESCENARIO PLAYA

Ofrendas en forma de versos – Diego Sayas – Folklore de Mujer – Mircorock – D-Mol – Felix y los sin Fritz – Flor de Monos

DJ SET

ESCENARIO LUCHA

Bg Goder y Aqua Wg – Rober Hard Rock – Wan Mosqueira – Héroe de Barro – Gran Valor – Freestyle (Final y premios) – Séptimo Dia

DJ SET

ESCENARIO RUTA

Minkai – Eliana Sortino – Wolf and Blues – Don Lord – Jorge Armani – Maru Valdes – Locales Rock – La Blues Machine

DJ SET



ESCENARIO POGO

Mr. Flores – Problematic Dimension – Suspensivos – Plan Krakovia – Criptodonte – Las Ruedas – Sucio y Desprolijo

DJ SET

ESCENARIO MOMO

Leo Silva (URU) desde MDP – Fabricio Panky (URU) desde Rosario – Alejandro Balbis (URU) desde Montevideo – Marita Moyano (ARG) desde MDP – Jesús Fernandez (URU) desde BA – Victoria Nuñez Donoso (CHILE) desde Santiago de Chile – Diego Pericho (ARG) desde Concordia – Papina de Palma (URU) desde Montevideo – Despuntando Vicios (ARG) desde MDP – El Alemán (URU) desde Montevideo – Mauricio Ubal (URU) desde Montevideo