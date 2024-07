LAUTARO, Y LA GLORIA

CONMEBOL – Copa América – Final – Miami, USA

Argentina 1 – 0 Colombia

Por: Juan Carlos Morales

Lautaro Martínez con su gol en el segundo tiempo de la prorroga, le dió a la Argentina el bicampeonato de América. El goleador del Inter que había entrado en el suplementario por Julio Álvarez concretó la trabajosa victoria sobre Colombia (1-0) luego de un cotejo donde los dos se respetaron demasiado.

Fue una noche nefasta para el fúbol. La final se tiñó de muchos errores. Por lo pronto el cotejo comenzó una hora y veinte minutos tarde por las dificultades del publico para entrar al estadio. Hubo aglomeraciones, gente desmayada y muchos que entraron sin su boleto. La mala organización afectó a todos.

En cuanto al juego, no paso de discreto. Ambos se lucieron en la contención y casi no cometieron errores. Recién en el segundo tiempo el campeón mostró mayor agresividad y estuvo cerca de anotar la diferencia no obstante no contar con Messi lesionado desde el primer cuarto de hora de la etapa final.

Los «cafeteros» no repitieron gestiones anteriores y solo cumplió una parte del libreto: fueron ordenados atrás pero casi no inquietaron al seguro «Dibu» Martínez. Otro que se destacó fue Ángel Di María en su partido despedida. Primero intentó por la derecha, luego por izquierda y más tarde más hacía el centro.

El éxito argentino no se puede discutir. Retuvo la corona en caracter de invicto. Y el que mayor trabajo le dió ,fue Ecuador a quién pudo derrotar en la serie de penales.

En el 2021 fue Di María . Ahora Lautaro Martínez. Antes Brasil, hoy Colombia. Dos jornadas para gritar campeón. Dos halagos para unir al país. Dos noches, la de Rio de Janeiro y Miami, como la de Qatar para no olvidar