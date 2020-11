La salud de Maradona

Habló el Médico que lo atiende en el sanatorio de La Plata

Diego Armando Maradona fue internado este lunes por la noche en una clínica de la ciudad de La Plata con «un bajón anímico que afectó su alimentación, pero nada más», aclaró su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque.

«A él le afectan las situaciones afectivas como a todo el mundo. La idea es hidratarlo bien, porque si quiere se para y se va. No es un cuadro grave. Hoy lo fui a ver a su casa, porque veía que algunas cosas hay que mejorar. Lo veo desganado y a veces enojado, que no me quiere recibir, por lo que hay que tomar decisiones antes que algo empeore», apuntó.