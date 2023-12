La reina de la arena: disciplina y pasión por los cuatriciclos

Nota realizada por la estudiante de Periodismo Martina Bianchi @martu.bianchii que logró el 2° lugar en el concurso «Historias Mínimas» realizado por el Instituto Superior DeporTEA Mar del Plata.

El Enduro de Invierno 2023 reunió, en su segunda edición, a casi 600 pilotos pero solo una mujer encabezó la máxima categoría de cuatriciclos: Julieta Martínez, la marplatense que con tan solo 18 años ha sabido ganarse el respeto para hoy ser considerada como la piloto mujer profesional más joven en el mundo de los quad, dónde compite únicamente con hombres.

Julieta en la carrera del Enduro de Invierno 2023 en la ciudad de Mar del Plata.

No es novedad alguna que los tiempos cambiaron y gracias a ello la mujer se posicionó en lugares que antes eran impensables en un mundo que parecía ser dominado por figuras masculinas. El esfuerzo femenino para romper con lo “normal” ha marcado un antes y un después. Hoy en día se conocen a grandes científicas, activistas y políticas entre tantas figuras más. Pero si en especial hablamos de deportes, en muchos de ellos todavía queda camino por recorrer para encontrar una igualdad que suele ser cuestionada.

Ser una mujer fierrera es sinónimo de destacar en un espacio totalmente dominado por el género contrario. En Argentina, teniendo en cuenta las diferentes categorías de automovilismo Nacional y Zonal, categorías como motos de pista, motocross y enduro; son más de 200 mujeres las que participan del deporte a motor.

¡Ay te ganó una mujer! Era la frase que se solía escuchar antes a modo de burla, hoy esa misma frase se transformó en un “ te gano Julieta Martínez”. “Soy un rival más” comentó la piloto con respecto a la distinción de género en el ámbito. “Me han dicho que estoy desafiando a lo natural , nadie en el mundo hizo lo que yo estoy haciendo” agregó, comentando que ella nunca tuvo la posibilidad de ver a una mujer como su referente, ya que, sus ídolos siempre fueron hombres.

La conexión entre Julieta y el cuatri nace desde que ella era muy chica, impulsada por los gustos de su padre – Ángel Martínez- quien también se desempeña como piloto, pero tomándolo desde el lado de hobbie. A sus seis años de edad recibió su primer cuatri, más bien a modo de juguete, y a los once años disputó su primera carrera de “exhibición”, es decir, que antes de la carrera oficial que disputaba su papá ella ya hacía lo suyo arriba de un cuatriciclo 250 cc. Poco tiempo después comenzó a disputar campeonatos y finalmente en 2018, con 12 años, corrió su primer “Enduro de Verano “, la competencia de motocross y cuatriciclos de Argentina considerada como la más importante de América Latina, que también ha roto récords a nivel mundial.

Julieta junto a su padre - Angel Martinez- y su entrenador en una de sus primeras carreras

Sin embargo, fue con tan solo nueve años que comenzó a entrenarse para cumplir con el sueño que hoy esta viviendo: ser profesional. “Empecé a entrenar para ser profesional a los nueve años. Todo depende de la cabeza con la que lo encaras, si te mentalizas a ganar lo vas a lograr” expresó, quien supo quedar en el top 3 en sus dos primeros EDV corriendo en categoría limitada – Pilotos de nivel Amateur, pero con vehículos de cilindrada limitada- . Además, señaló que contrarresta el hecho de que el hombre es más “fuerte” con técnica, manejo y sobre todo con la mentalidad.

-¿Qué conlleva ser profesional en este deporte?

Hay muchas cosas de las que me privó, juntada y salidas con amigos sobre todo, pero uno entiende por qué es parte del profesionalismo y es algo que decidí desde chica. Mi entrenador me resalta hasta lo más diminuto, muchas veces es un vaso de gaseosa o una hamburguesa que va acumulando; son pequeñas cosas que terminan construyendo la disciplina. El país no te permite tener un nivel de profesionalismo al 100% pero mi entrenamiento ya es de PRO y al nivel de un hombre.

Julieta ha disputado tan solo dos carreras en la categoría Damas, una de ellas fue el Enduro de Verano de 2020 en el cual terminó en primer puesto, en la respectiva categorización. “Yo sabía que para ese entonces podía correr en otra categoría, posteriormente decidí no correr más con mujeres porque desde la organización está dispuesto que esta categoría largué mucho más atrás y yo sentía que estaba para dar más” reconoció, «la reina de la arena» como suelen apodarla quienes la han visto crecer tanto personal como profesionalmente.

En 2021 corrió dos campeonatos a la vez, uno de ellos en categoría Junior y el otro en PRO B, ya que, al sacar una gran diferencia de tiempo en las pasadas fue recategorizada. “Pase de largar en el fondo a largar en segunda fila, corría fin de semanas seguidos y terminé ganando los dos campeonatos. Fue increíble, ahí dije no puede ser donde estoy”.

Finalmente, en 2022 disputó exclusivamente la PRO B y se consagró campeona de la misma a falta de una fecha, sacándole 27 puntos de diferencia a su rival de competencia directa, “Hice todos los pasos para llegar hoy a la máxima categoría, habiendo ganado en cada uno. No es obligación, pero es mucho más satisfactorio para uno subir de categoría siendo el campeón”

“Oficialmente en este 2023 debuté en la categoría PRO.Soy la única mujer y la más joven en la categoría máxima, si yo fuera hombre igualmente sería el más joven también” resaltó con orgullo la piloto marplatense. “Siempre he sido la mejor de mi categoría, estar en la PRO es un desafío total porque reúne a los mejores realmente”. Hoy Julieta compite directamente con quienes ha visto desde muy chica como referentes, uno de ellos es José Guerra – quien supo triunfar cuatro veces en el EDV y se prepara para competir el campeonato Mundial representando a la Argentina- “De chica yo veía a José Guerra como mi ídolo, crecí viéndolo crecer a él como profesional y hoy corro a su lado. Entro a mi habitación y lo primero que veo es la remera que él me regaló luego de una competencia, yo quiero tener esa misma remera con el 1 y que diga Julieta”.

Sin embargo, los momentos de frustración en este deporte aparecen con frecuencia. En la gran carrera que se llevó a cabo en Mar del Plata el pasado 27 de agosto – Enduro de Invierno- Julieta experimentó una situación de extrema confusión al descubrir que su cuatriciclo había sido “tocado”.

“Esta carrera largué en 4ta fila, tenía aproximadamente 50 corredores adelante, rompí el cuatri a los siete minutos (45 minutos de duración) estando 18° en la general. Fue una gran frustración, no paraba de llorar porque no lo podía creer; es la preparación, el tiempo, la plata.” “Siempre está este nivel de competencia que lleva a que pasen cosas como estas, pero hay que entender que está en juego la vida”. «Yo tuve la suerte de que cuando se paró el cuatri estaba en un espacio amplio, sino te puede pasar cualquier cosa” reconoció la marplatense y sostuvo que “estaba para quedar al menos entre los primeros diez puestos”.

Además, comentó que aunque el Enduro de Invierno no lleve una pretemporada tan fuerte como si lo requiere el EDV, se entrena mucho más fuerte que para el campeonato; destacando que “es un deporte de mucho desgaste físico, más en estos momentos que la exigencia es mayor”. “Estoy acostumbrada a entrenar dando un 110%, marcando la diferencia también en hacer cosas que no te gustan pero que son parte del proceso”. “Los días que me toca hacer bici, que vengo andando con viento en contra y esperando que sea el otro día para subirme al cuatri, me motivo pensando qué estarán haciendo mis rivales mientras que yo sumo algo más en mi preparación”.

La piloto marplatense en el campeonato “Arena Series”.

-¿Cómo es el entrenamiento normal entre semana?