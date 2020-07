La Formula-E a solo una semana de Tempelhof

La cuenta regresiva indica T-7, es decir, en solo siete días, los grupos impulsores susurraran sus kilowatts a lo largo del ex aeródromo Tempelhof. Esto nos indican que es el momento para volver a ver nuestros registros y conocer como llegan los pilotos para la apretada definición de

la sexta temporada.

Los primeros lugares

El torneo encuentra al portugués Antonio Félix da Costa como el líder. El piloto del DS Techeetah #13 ha logrado sumar 67 unidades gracias a sus podios y la victoria en Marrakesh. Once unidades detrás, el Panasonic Jaguar con el neozelandés Mitch Evans al volante se encuentran en una posición mas que amenazadora. El piloto del monoplaza Nº 20 también ha

ingresado en el círculo de los victoriosos en México. El tercer escalón del podio en estos primeros lugares se halla el inglés del BMW i Andretti #27, Alexander Sims. Sims ha sumado 46 puntos en las primeras competencias y entre sus argumentos para el campeonato, muestra su victoria en Ad Diriyah 2. Su compañero, y gran y grata sorpresa 2020, Max Günther – BMW i Andretti #28 asoma la trompa de su bólido a solo 4 unidades de su compañero. El alemán es el cuarto de los cinco miembros del exclusivo grupo de ganadores 2020, habiéndolo hecho en Santiago.

El grupo de los 30

Cinco pilotos se encuentran en este segundo pelotón. Lo encabeza el brasilero Lucas Di Grassi (AUDI Sports ABT Schaeffler #11). Di Grassi presenta sus credenciales con 38 puntos y un segundo puesto. Este plaza de honor es todo lo que le diferencia del belga Stoeffel Vandoorme ( Mercedes Benz EQ Formula-E Team #5) quien está en 6to lugar. Rokit Venturi

dice presente en el séptimo lugar. Su abanderado es el suizo Edoardo Mortara. El piloto del auto #48 ha reunido 32 unidades en la primera parte del certamen. Detrás del suizo, en solo dos puntos, se encuentran Jean Eric Vergne (DS Techeetah #25) y Oliver Rowland (Nissan e- DAMS #22). El campeón reinante muestra una suma de 31 puntos; apenas uno más que el

inglés del equipo japonés.

El grupo de los 20

Este es un grupo muy selecto. Solo tres pilotos lo integran y de los cuales uno ya ha saboreado las mieles de la victoria esta temporada. El primero es Sam Bird (Envision Virgin #2). El inglés suma 29 puntos gracias a su victoria en la primera carrera de la temporada 2019/20. Dos puntos detrás, el segundo campeón de la serie, Sebastian Buemi ( Nissan e-Dams #23). La

actuación mas relevante del originario de Suiza fue en México donde alcanzó el tercer escalón del podio. Como un calco de la perfomance de Sam Bird, el alemán André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula-E #36), ambién logró un comienzo impresionante con un segundo puesto. Luego la performance fue decayendo con lo que reanudará el campeonato habiendo sumado solo 25 puntos en la primera media temporada del equipo alemán.

El grupo de los 10

Otro grupo selecto, con solo un integrante más que el anterior. En este caso, entre el mas y menos efectivo, la distancia se establece en solo 8 puntos. En términos de una competencia, esto significa un 6to puesto.

Nyck de Vries (Mercedes Benz EQ Formula-E Team #17), campeón reinante de la Formula 2 ha encontrado una serie un tanto dificultosa. Solo ha sumado un total de 18 puntos en su temporada rookie. Cuatro unidades y ya sin posibilidad de ascenso debido a su decisión de escindir el contrato con Mahindra, se ve a Pascal Werhlein. Comparten las 10 unidades el holandés Robin Frinjs (Envision Virgin #4) y el británico James Calado (Panasonic Jaguar#51). Solo un cuarto puesto del holandés le permite ocupar la posición 15ta.

Grupo “solo un digito”

Otro reducido grupo de cuatro miembros. En este caso las diferencias son aún menores. El líder en este club es el alemán Daniel Abt (NIO 333 #33, ex AUDI Sports ABT Schaeffler #66). Por primera vez desde el origen de la serie, el alemán se sentará en otro equipo que no este relacionado por los cuatro aros. La escisión del contrato se debió a una acción desafortunada

de Abt mientras tomaba parte en el #Raceathome Challenge. Ni lerdos ni perezosos, cuando la noticia que QingHua Ma no tomaría parte de las fechas finales en Berlin, se contactaron con Daniel y lo contrataron como piloto. Por lo tanto, Abt llega a Tempelhof con nuevos colores y llevando 8 puntos. Lejos, con solo 3 unidades, se puede leer el nombre de Jerome D’Ambrosio (Mahindra Racing #64). El piloto belga esta enfrentado una temporada difícil esperando poder “despegar” de este grupo desde el aeropuerto. 19º y 20º se encuentra el brasilero Felipe Massa (Rokit Venturi #19) y el neozelandés Brendon Hartley (Geox Dragon # 6). Estos ex F1 enfrentan realidades diferentes. Massa se encuentra más en una posición de consejero y puesta a punto del automóvil; mientras que Hartley quien fuera el abanderado del equipo de Jay Penske, ha decidido dar un paso al costado para enfocar su atención en lo que realmente es bueno, el WEC. Ambos solo sumaron 2 unidades en las primeras competencias.

Buscando su primer punto

Oliver Turvey (NIO 333 #3) , Neel Jani (TAG Heuer Porsche Formula-E #18) y Nico Muller (Geox Dragon #7) están buscando sus primeros puntos en la temporada. Hasta ahora, debido a diversos problemas, tanto mecánicos para unos como de adaptación para otros, estos nombres no han podido alcanzar ninguna posición entre los diez primeros en las primeras cinco competencias. De estos tres nombres, Oliver Turvey es quien parece en mejor posición para quebrar esta “mala racha”.

Dos viejos más un niño pequeño en la cuadra

Sin Pascal Werhlein, Brendon Hartley ni Daniel Abt (en AUDI), sus reemplazos serán, en caso del equipo indio, el piloto inglés Alex Lynn, mientras que el lugar del neozelandés será ocupado por Sergio Sette Camara. Finalmente, a Daniel Abt lo sustituirá el piloto alemán de fabrica Rene Rast. Dos experiencias y realidades diferentes. Mientras Lynn puede mostrar en sus pergaminos repartidos entre DS Virgin y Panasonic Jaguar; Rast solo presenta una competencia defendiendo al desaparecido Team Aguri.

La cuenta regresiva

A solo una semana de la definición, cualquier resultado se puede dar en la impredecible Formula-E, y eso es muy bueno. –

Imágenes: FIA Formula-E