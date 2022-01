KALY GONG: Se suspende MístiKO»Concierto de Armonización Sonora»en Villa Victoria y se pasa al Teatro Colon junto a 7 Chakras

Por suestiones climáticas, MístiKO «Concierto de Armonización Sonora» suspende su función de este sábado 22 de enero en Villa Victoria y pasa a 7 Chacras el jueves 27 de enero a las 21 hs en el Teatro Colón.

Quienes hayan adquirido las entradas en Villa Victoria pueden presentar esas entradas en el Teatro Colón, o su devolución en caso de no poder concurrir.

Las entradas pueden adquirirse en la boleteria del teatro

Mistiko se presenta con un formato único ceremonial que tendrá un diseño de armado, en forma de tetragrámaton (palabra hebrea), que en latín se escribe como “YHWH” y que fue utilizado para nombrar a Yahvé en el antiguo testamento de la Biblia, una forma usada por hebreos para nombrar a Dios.

La disposición representará lo positivo y benigno y guardará su relación con la superación del espíritu.

De esta manera sonaremos 5 veces en representación de las 5 puntas de la estrella:

·13 minutos con semillas para simbolizar la limpieza, dejar atrás nuestras cargas y abrirnos a lo nuevo e instrumentos ancestrales metálicos .

·13 minutos con más de 30 Cuencos de fricción que simboliza nuestra relación con el universo y la armonización de nuestro cuerpo

·13 minutos de aire, flautas, didgeridoos y otros sonares ancestrales, para relajar la mente y quitar pensamientos.

·13 minutos de Gong intenso , simboliza la desintoxicación de cuerpo mente y alma, en una poderosa experiencia de vibración y frecuencias.

·13 minutos de cuencos tibetanos , campanas de Birmania y otros metales ancestrales que simbolizarán la relajación, el bienestar y la prosperidad, además de ser altamente armonizador queda el número 65.

·El Final, 16 minutos de tambores chamánicos, con cantos que simbolizan nuestra relación con la tierra y el regreso a casa. Canción final Juan Sardi.

Tiempo de duración total 81 minutos.

Como en cada evento este será filmado y fotografiado y posteriormente subido a nuestras redes sociales de youtube, etc.

Recomendaciones, no es un evento apto para personas con marcapasos y en caso de que use audífono deberá dejarlos afuera.

No es un concierto dirigido a niños y definitivamente no es apto para bebés.

IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN GENERAL: KALY GONG

7 Chakras con La Charo y Juan Sardi

CONCIERTO DE GONGS y otros instrumentos Ancestrales

Cuencos tibetanos y cuarzo, Tambores, campanas, didgeridoo y más.

Imagínate una experiencia donde los Gongs y otros sonidos ocupan los palcos para generar una sensación envolvente en la platea, los Instrumentos y Gongs en el escenario con pantalla referente a los colores de cada ChaKra.

Un Concierto de Armonización Sonora, para cerrar los ojos o dejarlos entre abiertos, y apreciar las imágenes, los colores y los sonidos, el total de los sentidos, los intangibles serán los que te llevarán a ver la mejor ESTRELLA de esta noche, la que vive en tu interior.

Desde que llegues, será dejar los pensamientos e ingresar al mundo de los sentidos que te aportarán desde la tierra una maravillosa sensación que te hará tocar el cielo.

Muy recomendado para personas con ansiedad, angustias o en procesos de cambios. Un concierto dirigido a todo aquel que guste de la meditación, la armonía, la calma y la paz.

Hacedores de sonidos de Mar del Plata y otras ciudades.

Las butacas miran hacia el frente, allí es donde te proponemos recibir la experiencia más fabulosa de color, vibración y sonido desde los laterales y el frente. Los sonidos se desarrollarán así:

Hora de llegada 20H.

20:30 Hrs. armonización en Hall y sonidos en la sala.

21 Hrs, dará inicio para sentir:

7 minutos en DO

7 minutos en RE

7 minutos en MI

7 minutos en FA

7 minutos en SOL

7 minutos en LA

7 minutos en SI,

más 14 minutos para sentir todos los sonidos que te llevarán al Cielo. Y 8 minutos para regresar a la tierra.

con dos canciones de » LA CHARO»

Total 71 minutos: dígito 8, 1 hora y 11 minutos de duración.

Sólo llega y cierra tus ojos.

Los ecosonidos penetrarán tu tejido molecular y te llevarán al éxtasis.

No apto para personas con marca pasos y/o audífonos.

NO APTO PARA NIÑOS.