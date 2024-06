JUSTICIA FINAL

CONMEBOL – Copa América – Grupo A – Fecha 2- New Jersey, Estados Unidos

ARGENTINA 1-0 CHILE

Por: Juan Carlos Morales:

Argentina derrotó merecidamente a Chile(1-0) y se clasificó para la nueva etapa de la Copa América.El gol se demoró demasiado (hasta los 87 minutos)pero fue un reflejo justo a una busqueda permanente. Dos remates en los palos y una tapada de Bravo a Molina postergaron lo que sería un exito merecido de los campeones del mundo.

El perdedor recién complicó al guardavallas rival en los veinte minutos finales pero chocó con la seguridad de Martínez. La entrada del elenco de Messi a los cuartos de final del certamen fue justa. Hasta ahora con dos partidos, igual número de victorias y ningún gol en contra.

En la previa ya se vivió la primera sorpresa y la alteración para el proceso de la zona . Canadá había derrotado a Perú (1-0) y dejaba en una condición complicada a los incaicos, futuros rivales de nuestra selección.

El primer tiempo no tuvo goles pero quedó claro que el único que propuso y arrimó peligro fue el «Blanquiceleste». Los trasandinos no tuvieron profundidad, en ningún momento inquietaron al «Dibu» Martínez y si bien se ordenaron bien atrás, no trabajaron con acierto en la tarea ofensiva. Messi, siempre diferente, luchó con una molestia muscular , no obstante aportó chispazos de calidad.

De manera especial en los últimos veinte minutos, ,la escuadra de Scaloni presionó y llegó a inquietar a Bravo y en un par de oportunidades, acarició la ventaja. En el balance del periodo quedó la impresión que la formación nacional estuvo más cerca de la victoria. Además en el banco esperaban dos cartas de triiunfo:Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Nada cambio en la segunda parte. Argentina siguió dominando , hizo meritos para desnivelar y la conquista arribó con Lautaro en cancha y fue el goleador del Inter el que cristalizó el corner de Messi para destrabar el marcador. Quedaban un par de minutos pero la justicia asomó en el estadio.

El sabado venidero ,en Miami, a la espera que pueda contar con Messi, cerrará su labor ante Perú. con la chance de quedarse con el grupo y con su resultado definir chances de Cánada y Chile. Después vendrá el cruce de cuartos.El rival saldrá de Mexico, Venezuela o Ecuador.