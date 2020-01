Incendio en la resrva de Punt Mogotes

En la tarde del martes se produjo un incendio en la reserva natural en la zona portuense local. Este abarcó unos setenta metros lineales y fue controlado por el Cuartel Puerto y con apoyo Bomberos de la Prefectura.

Ante esto, desde Defensa Civil se recomienda no tirar cigarrillos en la vía pública y en lugares donde haya pastizales; no realizar fogatas en lugares donde no esté permitido; a quienes realicen actividades en zonas con pastizales, no dejar basura en lugares no permitidos ya que el vidrio y las botellas plásticas son frecuentes causales de incendios.