Impotencia = Descenso

Primera División – Fecha 25 – Mar del Plata

Por: Juan Carlos Morales / Aldosivi 0 – 1 Banfield

No hubo sorpresas. Aldosivi bajó de categoría luego de caer como local 1-0 con Banfield. Solo lo puede salvar algún cambio de opinión de la Asociación del Fútbol Argentino que en principio tiene acordado que los dos últimos pierdan la división por tener los más bajos promedios. Esta vez solo mostró ganas. No tuvo juego ni precisión. Dominado por la impotencia dejó los tres puntos ante el «taladro» en un encuentro pobre donde la ventaja obtenida en el primer tiempo vía Tanco le sirvió al visitante para quedarse con el partido.

Está claro que un cuadro que pierde 17 de los 25 encuentros disputados es un reflejo de su escasa efectividad. Apenas triunfó en 4 partidos(Rosario Central, Lanús, Vélez y Barracas Central) y empató en igual número ( Platense, Colón, Gimnasia y Unión). Por eso no pudo remontar y así como mostró debilidades defensivas (muy bajo rendimiento de López Quintana) no tuvo potencia ofensiva.

Esta tarde en el Minella no fue la excepción. Se puede rescatar la entrega de Valentini o Silva y designar a Devecchi como una de las figuras del «Tiburón» en el campeonato pero no hubo elementos como para pensar en una producción de alto nivel. Como si la racha con Martín Palermo, meses atrás, hubiera sido un espejismo.

Merece una reflexión la larga lista de jugadores contratados en los últimos años y el paupérrimo rendimiento. En tanto se alimenta unas inferiores dotadas de un excelente predio y todas las comodidades pero con contados futbolistas que llegan a primera .

En el 2023 Mar del Plata recuperará el clásico Aldosivi-Alvarado. Los dos estarán en la Primera Nacional. Allí, tal vez, se encuentre la noticia positiva de este miércoles triste para la ciudad ya que se perdió la plaza en el fútbol grande. Y en esta ocasión no fue por falta de público y sí por mala campaña ( 16 puntos sobre 75).