Historias: De Unión a las Semifinales de la Copa UEFA

Historias infimas para contar antes que sobrevenga el olvido – Por Julio Santella

Julio Santella: coequiper de Carlos Bianchi, como Preparador Físico en los ciclos triunfales de Velez y Boca, es marplatense. Inclusive se inició y se relacionó con Unión local. Es su gran referente. Su historia profesional comenzó en Estudiantes de La Plata y una tercera inolvidable dirigida por Miguel Ignomiriello. Después se inclinó al Profesorado de Educación Física y fue destacadisimo en la matería. También entrenó al Racing de Basile cuando ascendió a Primera.

En la actualidad, su hijo se destaca en la función.Tras superar una enfermedad complicada, ahora con 70 años, quiere dejar sentencias de vida referidas a su Unión y debido a la amistad con nosotros nos envió las crónicas.

De Unión a las Semifinales de la Copa UEFA

En los debates futboleros del primer piso, vermucito mediante, siempre estuvo presente la recurrente discusión acerca de quien fue el más grande de los cracks viajeros que nos encantaban cada fin de semana. Y vaya la sorpresa. Porque aun aceptando que el más querido de todos, el que se convirtió en referente de esos años fue Manfrín, los entendidos, esos analizadores de paladar fino, esos degustadores de un futbol pulido, los que a primer golpe de vista suelen distinguir un jugador de clase, coincidieron que el jugador más impactante que nos dio Buenos Aires, fue Hector Cribioli.

Era un “8” de buen físico y mejor estampa. Medio pintón, chamuyaba bien a lo porteño…y tenía una pegada perfecta (se acuerdan de aquel gol de afuera del área en Once Unidos!!). Era un fino pasador que gambeteaba para adelante y sabía correr la cancha; tenía un andar y una técnica que lo hacían un futbolista atractivo estéticamente aun siendo un verdadero “peón de brega”, que siempre estaba donde debía estar sin ser maratonista. Un “insai” derecho de antes, pero con gol, como aquel Jose María Sanchez de Banfield, River, Atlanta, que triunfó en España.

Parecía que era demasiado para Unión…

No se sabe bien quien lo trajo, pero fue uno de los primeros en llegar desde la metrópoli. Había hecho todas las inferiores de Ferro y debía pelear el lugar nada menos que con Hector Ruben Berón uno de los futbolistas más importantes que produjo el semillero verde. Como muchos jóvenes porteños de esa época era un gran bailarín y el perfil de Cribioli hizo que los compañeros le apodaran por lo bajo “Isidorito” aquel personaje del humorista Dante Quinterno, el padrino de Patoruzú, el playboy mayor de Buenos Aires. Toda una definición.

Fichó y jugó muchos partidos en el torneo de 1959. Y aunque el equipo no peleó el ascenso como se esperaba, él la rompió. Tuvo destacadas actuaciones, aunque había algo en él que no cerraba: los sábados al mediodía solíamos ver a Fay o Cordeyro (miembros de la subcomisión de Futbol) desesperados preguntando si había llegado, y que vayan al hotel del abuelo Morando a ver si se había quedado dormido. Y no faltaron las veces que Unión debía recurrir al voluntarismo del Pelado Luján con el 8 en la espalda o al petiso Granadino que siendo 10 también te jugaba de 8 (“adelante, de cualquier cosa” decía.) porque Héctor había faltado sin aviso. Ilusionaba a todos un sábado y al siguiente por ahí no venía.

Quizá por eso, porque jugó un breve lapso, quizá por su informalidad, o por la bohemia que trasuntaba, o vaya a saber porque, el tipo tenía “gancho”, alguien al que se le perdonaban sus ausencias inesperadas. Era el jugador que todo hincha hubiera querido disfrutar por mucho tiempo.

Antes del final del torneo del 59, faltando varias fechas, desapareció y no vino más. Al otro año lo fueron a buscar, volvió y jugó dos amistosos antes del campeonato. El equipo fue un violín y se presagiaba una gran performance (efectivamente, el 60, el año del ascenso). Pero sorprendió a todos: dijo que lo perdonaran, que en el club se sentía cómodo, que venía muy a gusto, pero estaba estudiando propuestas, que tenía ganas de irse afuera, a Sudamérica, a Canadá, o a Europa quizás, a probar suerte, dijo. Eso. A probar suerte, dijo. Y se fue como llegó. Silenciosamente.

Los cables un día reportaron que en cuartos de final de la Copa UEFA , el FC Liege, (el Lieja), en Bélgica, había ganado 2 a 0 y un gol lo había marcado desde fuera del área (como el de la cancha de Once Unidos) el argentino Héctor Cribioli. Y que el Lieja pasaba a la próxima ronda. Y aunque en las dos semifinales de la Champions Europea 63-64 quedaron eliminados por el Zaragoza español, el nombre y las andanzas de Cribioli, por un tiempo, fueron el eje central del parloteo de los unionistas y se me hace que fue entre los ruidos de tacazos y carambolas que recuerdo haber escuchado al flaco Cicconi..

– Y que querés con ustedes que son unos burros!!!!! Te lo dije !!! te lo dije o no te lo dije !!!, desde el primer día que te lo dije……..ese Cribioli era crá… Era crá viejo…Te lo dije.

Comprobantes de que no fue un comentario ni una leyenda de la calle 9 de julio: Cribioli jugo la semifinal de la copa UEFA:

RFC Liège Saison 1964-65 Debout de g à d : Guy Delhasse , Yves Baré , Albert Sulon , Hector Cribioli , Émile Lejeune et Lambert Defraigne Assis de g à d : Henri Depireux , Julien Onclin , Gérard Sulon , Denis Houf et Georget Bertoncello